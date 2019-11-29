/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Социологические исследования с июня по ноябрь в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 14 регионах Казахстана провел ОФ "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана".
Читать новость

* maxsaf
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4402
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
77,6% респондентов - женщины, 22,4%- мужчины

Ааа... ну тогда все ясно. 8-)
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3296
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.11.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У моих знакомых сноха перебежала к богатому , ну тот кому джип подарили за чертовое колесо. Остальное вы знаете. Не долго пришлось на джипе разъезжать.
Профайл Посетить вебсайт

* Victor Yang
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12194
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что подразумевается под экономическим насилием? Это когда нахлебник не хочет работать и ему не дают денег просто так?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, Я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 3
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх