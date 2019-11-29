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§ NG.kz
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Российской Федерации обучается 74 тыс. студентов из Казахстана, но после окончания учебы вернется на родину лишь пятая часть - менее 15 тыс., заявил директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.
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* maxsaf
Re: Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4402
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
удобство обучения на русском языке.

Вангую знатный с...ч по теме ))
Даешь латиницу! :lol:
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§ юля елиссева
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1434
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.11.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чтобы больше казахстанцев учились на родине, надо, для начала, отменить дискриминационную программу Серпын, по которой южане учатся в ВУЗах северного региона с 50% скидкой, плюс им бесплатно предоставляется общага и бесплатный проезд к месту учебы и домой. Почему местные студенты платят полную стоимость обучения, а южане только половину? Что это такое, как не дискриминация по месту происхождения? Естественно это такое положение оскорбляет северян и они едут учиться в Россию, где, кстати, учеба стоит дешевле, чем в казахстанских ВУЗах.
Вот, всего лишь два шага - отмена дискриминационной для северян программы Серпын и уравнивание цен на обучение в наших вузах с российскими, способны значительно остановить отток студентов в Россию.

[Исправлено: юля елиссева, 29.11.2019 - 10:39]
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§ Vit
Re: Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.11.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кто не вернётся. Все едут туда учится что б там остатся.
Причина ясна. Национализм просыпается, переименование, латинизация. Экономику исключаю, в рф не намного лучше нашей. Официально 30% казахов едут, я думаю их уже больше уезжают. Доруководился Елбасы
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§ сайлау курманов
Re: Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3296
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.11.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По приезду домой с дипломом ЧМА нам предложили сразу несколько вакансий, в том числе в медколледже преподавателем. В принципе не плохо устроился, квартиру дали, КВН вот сегодня будут играть. Изначально я возмущался что вернулся домой, его сокурсники два раза больше получают, половина за кордон махнули
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* Victor Yang
Re: Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12194
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
чтобы больше казахстанцев учились на родине, надо, для начала, отменить дискриминационную программу Серпын

Да пофиг сколько платит кто-то другой - так любую программу поддержки можно под дискриминацию подвести. Тут важнее качество образования.
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§ abaika95
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2031
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 11:22
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§ Я
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 29.11.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
важнее качество образования.

Немаловажна и возможность продвижения по служебной лестнице
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* Victor Yang
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12194
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Немаловажна и возможность продвижения по служебной лестнице

Да есть она у нас. На моих глазах два директора выросли - главное пользу уметь приносить. Но, конечно, не в государственных органах, хотя и там много встречал тех кто сделал карьеру.
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