юля елиссева Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1434

Регистрация: 14.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:38 чтобы больше казахстанцев учились на родине, надо, для начала, отменить дискриминационную программу Серпын, по которой южане учатся в ВУЗах северного региона с 50% скидкой, плюс им бесплатно предоставляется общага и бесплатный проезд к месту учебы и домой. Почему местные студенты платят полную стоимость обучения, а южане только половину? Что это такое, как не дискриминация по месту происхождения? Естественно это такое положение оскорбляет северян и они едут учиться в Россию, где, кстати, учеба стоит дешевле, чем в казахстанских ВУЗах.

Вот, всего лишь два шага - отмена дискриминационной для северян программы Серпын и уравнивание цен на обучение в наших вузах с российскими, способны значительно остановить отток студентов в Россию.



[Исправлено: юля елиссева, 29.11.2019 - 10:39]