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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана сравняла. Один один.
С МЮ.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё один забили.
Астана-МЮ 2:1 второй тайм.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сигурьонссон мог забивать третий, но пробил рядом со штангой
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все. Астана - Манчестер Юнайтед
2-1.и хоть бы что ни говорили, третий или какой состав прилетел
Супер. Историческая победа.
Это сказка, это фантастика.

[Исправлено: alex_60, 28.11.2019 - 23:47]
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.11.19 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
И разве это несущественно в контексте того, о чём говорит г-н Искаков?!

Это было бы безусловно существенно в случае существования некоего "серого кардинала" по имени Бауржан :-)
Впрочем достаточно об этом. Есть к Вам вопрос. Вот Вы принимаете живое участие в самых разных делах в части строительства в рамках госзакупок: колесо "оборзения", электроподстанция. А есть ли у Вас вопросы в отношении новой системы освещения ул. Ленина? Просто у меня есть парочка.
Допускается ли использование установленных на ней типов опор для прокладки воздушной линии электропередачи?
Допускается ли установка опоры в месте где линия электропередач меняет своё направление относительно прямолинейного без "укосины" нивелирующей суммарный вектор изгибающих нагрузок? По фундаментам тоже есть вопросы, но с ними мне как раз всё более или менее понятно - "Енбек" на Абая сделал так и прокатило, так зачем платить больше? :-)
То есть вопросы-то возникли сразу, ещё когда фундаменты заливали, но сегодня прошёл по Ленина на пересечении с Горького и там опоры на разделительной полосе прямо так довольно "страшно" накренились.
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