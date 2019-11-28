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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
с морской солью.

у меня морская соль есть,
смешаю.
буду кушать масло как в Германии.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17972
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ложка стоит? 38 восемь процентов.

Алекс, не знаю. Оно же не в тазике,продаётся,
как у вас на Ярмарке. Ложка в горлышко-
не влезет... :lol: :oops: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ложка в горлышко- не влезет..


в бутылках масло?
масло в бутылках с горлышком.
настоящее немецкое масло.

[Исправлено: alex_60, 28.11.2019 - 21:14]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас кстати этим президентом
завалено везде, сыры , масла, творог и тд.
что то не особо смотрю берут.
больше местное.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Оно же не в тазике,продаётся, как у вас на Ярмарке


ты был у нас на ярмарке?
я не был, но по моему ты фигню несешьь.
масло в тазиках.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Германии канализацию прорвало в одном городе, сейчас читал.
есть пострадавшие.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17972
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в Германии канализацию прорвало в одном городе,

Сейчас в Русском телевизоре, скажут в каком городе...
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4399
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Мое масло прошло контрольную закупку, принимает извинения ))
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мое масло прошло контрольную закупку

Это то что пальмовое?
А как колбаса соевая? Когда проверка? :lol: 8-)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4399
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это то что пальмовое?

Хе ))
Цитата:
kbkz1980: Товарищи форумчане! Я признаю-это Масло настоящее!
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
kbkz1980: Товарищи форумчане! Я признаю-это Масло настоящее!

Считаю сильный поступок, не каждый муж. пола способен.
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