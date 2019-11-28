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≡ Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвращаясь к вопросу о безответственности и расточительстве местного акимата, всплывают небезынтересные факты деятельности городской администрации.
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§ elektron
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
В доверительное управление сельский водовод - на основании конкурса можно. Тут речь же об элементе энергоснабжения, подключаемого к сети.

Вот тут совсем ничего не понятно. Вот в Германии, я ежегодно меняю поставщика эл. энергии (кто дешевле, тот и поставляет) из десятков. Просто у всех одни обязательства, правила и нормы. Кто дешевле, то и рожей вышел. А за не уплату и отключить могут, многомесячную. Но тем же законодательством регулируется, что питьевая вода, являясь объектом жизнеобеспечения человека, не может быть отключена, даже за неуплату. Не увязываются или законы, или ещё что. И поставщик один, без выбора. :-x

[Исправлено: elektron, 28.11.2019 - 19:37]
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