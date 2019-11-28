elektron Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4049

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:36 Цитата: Сталкер:

В доверительное управление сельский водовод - на основании конкурса можно. Тут речь же об элементе энергоснабжения, подключаемого к сети.

Вот тут совсем ничего не понятно. Вот в Германии, я ежегодно меняю поставщика эл. энергии (кто дешевле, тот и поставляет) из десятков. Просто у всех одни обязательства, правила и нормы. Кто дешевле, то и рожей вышел. А за не уплату и отключить могут, многомесячную. Но тем же законодательством регулируется, что питьевая вода, являясь объектом жизнеобеспечения человека, не может быть отключена, даже за неуплату. Не увязываются или законы, или ещё что. И поставщик один, без выбора.



[Исправлено: elektron, 28.11.2019 - 19:37]