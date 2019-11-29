Coopidon Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 320

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:39 Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?— Обязательно! Каждый здравомыслящий человек просто обязан время от времени это делать!

Ну не меняться же мне из-за каждого идиота!

Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить.

Господин барон вас давно ожидает. Он с утра в кабинете работает, заперся и спрашивает: «Томас, — говорит, — не приехал еще господин пастор?» Я говорю: «Нет еще». Он говорит: «Ну и слава богу!» Очень вас ждет.

Имеешь любовницу — на здоровье! Сейчас все имеют любовниц. Но нельзя же допускать, чтоб на них женились. Это аморально!

