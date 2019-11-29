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Куратор темы: Coopidon
§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И в помине не было!

А интрига!?
)))
8-)
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В чем ваша цель сейчас здесь?

Цитата:
Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.

:lol:
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?— Обязательно! Каждый здравомыслящий человек просто обязан время от времени это делать!
Ну не меняться же мне из-за каждого идиота!
Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить.
Господин барон вас давно ожидает. Он с утра в кабинете работает, заперся и спрашивает: «Томас, — говорит, — не приехал еще господин пастор?» Я говорю: «Нет еще». Он говорит: «Ну и слава богу!» Очень вас ждет.
Имеешь любовницу — на здоровье! Сейчас все имеют любовниц. Но нельзя же допускать, чтоб на них женились. Это аморально!
:-o
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