Coopidon Re: Чиновников предлагают штрафовать за лишние проверки в школах #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 320

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:58 Как мне объяснял один мой знакомый!

Любая проверка должна выявить нарушения.

Иначе будет много вопросов к проверяющему.

А чем ты там, на проверке, занимался!?

Бешмармак кушал?

Арак пил?

Поэтому одна проверка находит что суп жидкий, а другая- что жемчуг мелкий.

Всмысле, на ковре одинаково ругают и у кого нарушения всмысле, финансовом, и у того, у кого заявителя дан ответ, не по форме, утвержденной вышестоящим органом.