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§ NG.kz
Чиновников предлагают штрафовать за лишние проверки в школах
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты обеспокоены внеплановыми проверками в школах. Мажилисмены просят Министерство образования и науки рассмотреть и решить этот вопрос. По словам министра образования и науки, даже запланированные проверки проходят очень часто.
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§ Coopidon
Re: Чиновников предлагают штрафовать за лишние проверки в школах
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как мне объяснял один мой знакомый!
Любая проверка должна выявить нарушения.
Иначе будет много вопросов к проверяющему.
А чем ты там, на проверке, занимался!?
Бешмармак кушал?
Арак пил?
Поэтому одна проверка находит что суп жидкий, а другая- что жемчуг мелкий.
Всмысле, на ковре одинаково ругают и у кого нарушения всмысле, финансовом, и у того, у кого заявителя дан ответ, не по форме, утвержденной вышестоящим органом. 8-)
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§ elektron
Чиновников предлагают штрафовать за лишние проверки в школах
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.11.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Любая проверка должна выявить нарушения.

Ну да, как и "контрольная" закупка у Сайлау. Без засланного гонца - живца и ловить больше нечего.
Не знал, правда, что подстава - контрольная закупка называется. Всегда считал, что проверка качества товара и услуги. :-x
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§ Coopidon
Чиновников предлагают штрафовать за лишние проверки в школах
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не знал, правда, что подстава - контрольная закупка называется. Всегда считал, что проверка качества товара и услуги.

Знаете!
По большому счёту, подстава, я считаю, если бы ему сказали бы-продай, мы тебя прикроем. А потом, бы, хлопнули.
А так, как ни крути, нарушил. Остальное- лирика!
;-)
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§ elektron
Чиновников предлагают штрафовать за лишние проверки в школах
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Да как насыщена жизнь лирикой то, в Казахстане. Однако. :lol: 8-)
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