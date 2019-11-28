Coopidon Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 320

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:26 Эта поездка на машине получилась у жительницы провинции Чжэцзян (Китай) слишком неудачной. Беды начались с того, что у автомобилистки прямо на трассе кончился бензин. Женщина вспомнила, что в таких случаях полагается выставлять аварийный треугольник, и эта была похвальная мысль, если бы не одно «но» — треугольника в машине не оказалось. Зато там было новенькое (ещё в упаковке) одеяло, которым незнакомка и решила заменить необходимый знак. Увы, но всего через минуту злополучное одеяло было сбито и практически уничтожено ехавшей по дороге машиной. Позже водительница рассказала, что очень редко садится за руль, а потому вообще не подумала о том, что необходимо следить за датчиком уровня топлива, а равно как и о том, что нужно было проверить наличие треугольника.