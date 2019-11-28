/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 2 из 3«123»
Куратор темы: Coopidon
§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Альтернативная новость.
Жительница Австралии, которая пригласила маму некоторое время пожить у себя, очень скоро стала возмущаться поведением родительницы. Дело в том, что героиня придерживается веганской диеты, а мать её образа жизни не разделяет, а потому каждое утро жарит на кухне бекон, от чего в помещении долго стоит запах «мёртвой горелой плоти». В отчаянии дочка описала эту ситуацию в интернете, попросив у пользователей посочувствовать ей.
Рс Спрашивается!
Доча, зачем приглашала маму?
Профайл

§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один кот из Дрейтона (Норвич, Англия) любит заходить в местный паб и несколько торговых точек, но особенно ему приглянулся магазин «Tesco Express». Кот уже давно стал неотъемлемой частью магазина, лёжа перед дверью, а порой даже сидя на прилавках.
Однако, недавно в «Tesco Express» сменилась политика, и управляющий заявил, что вообще-то у них не зоомагазин, так что коту там делать нечего. Теперь четвероногого посетителя то и дело выгоняют на улицу, что не укрылось от глаз местных жителей. Возмутившись такой нелюбовью к братьям нашим меньшим, многие горожане стали бойкотировать магазин, и к ним присоединяются всё новые и новые люди. Цель бойкота одна —кот должен продолжать беспрепятственно заходить в помещение, которое ему так нравится.
Рс Вот так!
А вы говорите! 8-)
Профайл

§ elektron
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.11.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
то героиня придерживается веганской диеты, а мать её образа жизни не разделяет,

Макс, вроде твоя тема. Веганци, как религия. Чего по телеку и в СМИ наговорят, то потом и едят.
Правда в отличии от коров, львицы значительно стройнее. Совпадение? ;-) 8-)
Профайл

§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта поездка на машине получилась у жительницы провинции Чжэцзян (Китай) слишком неудачной. Беды начались с того, что у автомобилистки прямо на трассе кончился бензин. Женщина вспомнила, что в таких случаях полагается выставлять аварийный треугольник, и эта была похвальная мысль, если бы не одно «но» — треугольника в машине не оказалось. Зато там было новенькое (ещё в упаковке) одеяло, которым незнакомка и решила заменить необходимый знак. Увы, но всего через минуту злополучное одеяло было сбито и практически уничтожено ехавшей по дороге машиной. Позже водительница рассказала, что очень редко садится за руль, а потому вообще не подумала о том, что необходимо следить за датчиком уровня топлива, а равно как и о том, что нужно было проверить наличие треугольника. :oops:
Профайл

* maxsaf
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4397
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Макс, вроде твоя тема. Веганци, как религия

Пока они не вытирают ноги об конституцию - мне пофиг ))
PS и ко мне лично не лезут

[Исправлено: maxsaf, 28.11.2019 - 23:37]
Профайл

§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуй, невесты — это главные персоны на свадьбе, порой даже главнее женихов. Так что момент, когда женщина, вступающая в брак, выходит к гостям, всегда получается торжественным. Однако, эта жительница Ганы совсем уж ошеломила приглашённых. Вместо невесты им показали большой ящик, накрытый тканью. Когда покров был снят, обнаружилось, что под ним находится довольно мрачный предмет — белый гроб. Именно в нём и отдыхала невеста, одетая в золотистое платье. Когда гроб открыли, она радостно приветствовала гостей и даже сделала несколько танцевальных движений.
:-o
Профайл

§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Пока они не вытирают ноги об конституцию - мне пофиг )) PS и ко мне лично не лезут

Макс, это, я понял, ваше жизненное кредо?

;-)
Профайл

§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Веганци, как религия. Чего

Не знаю, как за религию!
Но, фанатики-точно!
:lol:
Профайл

* maxsaf
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4397
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Макс, это, я понял, ваше жизненное кредо?

Не, только в этом конкретном случае ))
Профайл

§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все мы оказываемся в ситуациях, когда нам не хватает времени.
Однако, иные личности в попытке выгадать лишние минуты доходят до абсурда. Например, пассажир метро в Лондоне (Англия), решил оригинально сэкономить время — он принялся чистить зубы прямо на платформе.
Уже одно это смотрелось достаточно дико, но этот оригинал, явно не отличающийся хорошими манерами, ещё и неоднократно сплюнул зубную пасту на пол.
Рс Англия, это Европа?
Или нет?
:-x
Профайл

§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не, только в этом конкретном случае ))

Я понял.
Каждое правило имеет исключения, которые только подтверждают само правило...
:-o
Профайл

§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальных сетях распространяется видеоролик, который показывает интервью с невестой, которая украсила себя помидорами.
Однако, женщина сделала это не только для того, чтобы эпатировать людей. Сообщается, что цены на томаты в стране сильно подскочили.
Именно поэтому невеста посчитала, что подорожавшие плоды вполне могут заменить золото. Пользователи в целом по-доброму отнеслись к такой необычной выходке, не забыв, правда, пошутить, что эту эксцентричную особу с помидорами вполне можно назвать самой богатой невестой Пакистана.
:lol:
Профайл

* maxsaf
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4397
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как-то одно время выкладывал интересные на мой взгляд факты во флуде. Мне все покрасили красным. Но тогда у меня хотя бы цель была понятная - пп вернуть. В чем ваша цель сейчас здесь? :lol:
Профайл

§ таноми52
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.11.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
с вами не все так просто


Артист Шмага - комик в жизни, злодей на сцене? :-)

[Исправлено: таноми52, 29.11.2019 - 00:15]
Профайл

§ elektron
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
А третья новость засекречена?

А её ка и в анекдоте:

И в помине не было! 8-) :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 97
Пользователей: 1
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх