Цитата: alex_60:

да не берите в голову.

Понять то интересно - содержание размещаемого материала отторгает или автор?!... Если материал отторгает - это одно, если его автор - то это другое, и тут возникать могут другие вопросы. Так-то я тут появляюсь не просто ведь так и не от делать нечего же.