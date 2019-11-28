Сталкер Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 318

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:18 Официальная позиция акимата города, которая следует из ответа за подписью Б.Гаязова от 30.11.2018 г. заключается в том, что передача подстанции в чьё-либо ведение (управление) невозможна, так как имеется правовая коллизия между Правилами передачи государственного имущества в доверительное управление,утверждёнными приказом МНЭ РК от 16.01.2015г. №17и Законом РК от 09.07.2004г. "Об электроэнергетике".



Вопрос один. Что чему противоречит: Правила Закону или Закон Правилам? В чём сама коллизия, препятствовавшая передать этот объект аж с самого 2015 года? Она действительно есть или же надуманна?



Из ответа Б.Гаязова от 30.11.2018г. следует, акимат усмотрел противоречие Правил Закону.



В Законе предусмотрено, что такое имущество передаётся в управление энергопередающей организации, непосредственно к электрическим сетям которой подключается объект. Что есть понятно и логично, так как объекты специфические. То есть Закон "Об электроэнергетике" определяет, что такие объекте передаются именно так - а не в порядке конкурса, победителю конкурса, так как тут важно подключение к сетям. Правила же предусматривают конкурсный порядок - тендер.



Ну,противоречие видно... И что? Открываем Закон РК "О правовых актах" и там все ответы даны. В случае противоречия между правовыми актами подлежат применению нормы права, содержащиеся в правовом акте более высокого уровня. В данном случае - в Законе.



Ну и как вывод. Можно построить и ничего не делать двадцать лет, ждать пока развалится или растащат, так как Правила противоречат Закону. А положения Закона мы применять не будем, так как они противоречат Правилам...



Вот вообще адекватные там люди?