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≡ Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвращаясь к вопросу о безответственности и расточительстве местного акимата, всплывают небезынтересные факты деятельности городской администрации.
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§ директор пляжа
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Хозяйственник" - рулит! :lol: Сталкер, популярная статья, палец вверх..
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
"Хозяйственник" - рулит!

Ещё какой хозяйственник.
Как написал один человек, что у него даже мыло и то хозяйственнее... :lol:
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§ Lex
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 28.11.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сразу видно, что руководство города самое серьёзное и именно на такое руководство нужно равняться!
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальная позиция акимата города, которая следует из ответа за подписью Б.Гаязова от 30.11.2018 г. заключается в том, что передача подстанции в чьё-либо ведение (управление) невозможна, так как имеется правовая коллизия между Правилами передачи государственного имущества в доверительное управление,утверждёнными приказом МНЭ РК от 16.01.2015г. №17и Законом РК от 09.07.2004г. "Об электроэнергетике".

Вопрос один. Что чему противоречит: Правила Закону или Закон Правилам? В чём сама коллизия, препятствовавшая передать этот объект аж с самого 2015 года? Она действительно есть или же надуманна?

Из ответа Б.Гаязова от 30.11.2018г. следует, акимат усмотрел противоречие Правил Закону.

В Законе предусмотрено, что такое имущество передаётся в управление энергопередающей организации, непосредственно к электрическим сетям которой подключается объект. Что есть понятно и логично, так как объекты специфические. То есть Закон "Об электроэнергетике" определяет, что такие объекте передаются именно так - а не в порядке конкурса, победителю конкурса, так как тут важно подключение к сетям. Правила же предусматривают конкурсный порядок - тендер.

Ну,противоречие видно... И что? Открываем Закон РК "О правовых актах" и там все ответы даны. В случае противоречия между правовыми актами подлежат применению нормы права, содержащиеся в правовом акте более высокого уровня. В данном случае - в Законе.

Ну и как вывод. Можно построить и ничего не делать двадцать лет, ждать пока развалится или растащат, так как Правила противоречат Закону. А положения Закона мы применять не будем, так как они противоречат Правилам...

Вот вообще адекватные там люди?
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§ abaika95
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//как вывод. Можно построить и ничего не делать двадцать лет, ждать пока развалится или растащат, так как Правила противоречат Закону//



Юристов в акиматах видать нехватка) при чем хороших юристов которые эти дела будут доставать с полок и разбираться в них)
Не было мысли Сталкер устроится в "Карфаген" и посмотреть его жизнь изнутри?)
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Юристов в акиматах видать нехватка)

Их там хватает. Даже аким Рудного юрист... Тут не в юридической квалификации дело, так как это основа основ.

Коллизия - это там где противоречия в НПА одного уровня.

А если закон говорит одно, министерские правила - другое, то игнорируются министерские правила, но никак не закон. Аргументируется же это просто - Законом "О правовых актах", так как именно он императивно предписывает применять то, что выше по иерархии.

Тут всё не так, как кажется на первый взгляд. Тут не просто бездействие, так как правила акимату что-то делать не дали, когда закон позволяет... Плевать они там в акимате на правила хотели, а когда денег хотят - и на закон положат, наложат или забьют (колесо пример). Тут всё глубже. И, думаю, эта история ещё сюрпризы преподнесёт (начало многообещающее - видно умышленное бездействие)...
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* КГСПС
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 948
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 28.11.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

А вот мне интересно,где-то изначально оговаривалось, для чего эта подстанция строилась, что к ней подключать собирались? Может она игрушечная по цене настоящей?
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
КГСПС

В самих обращениях заявители и будущие потребители этой подстанции указывают, что финансировали изготовление рабочего проекта, осуществили эскизное проектирование, согласовали выделение земли под неё, заключали договоры на разработку ПСД. Перечень этих самых будущих потребителей указан в тексте выше. То есть часть затрат несли они сами, раз подстанция им всем там нужна была.

Само же строительство осуществлено за счёт бюджета. Как раз и будем поднимать госзакупки смотреть - сколько выделено, сколько потрачено. Но что всё строительство за счёт бюджета - факт, поэтому она в коммунальной собственности сейчас, и брошена без охраны.
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* Coopidon
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ни странно, но такие ситуации не редкость, и этому способствует антикоррупционное законодательство.
При том, что такие ,,юридические коллизии'' не редкость, чиновник, принимающий решение по тендеру пускать или нет, может быть обвиненным в правонарушении способствующему коррупции. Выставляется коррупционная карточка, что тоже мало хорошего.
Поэтому, чиновник, при возникновении ,,юридической коллизии'', что делает?
Правильно!
Пишет наверх. Пусть там решают. А пока четкий ответ не пришёл, что надо делать?
Правильно!
Писать заявителю ответ, что существует ,,юридическая коллизия''

8-)
Это то же самое, что и с входной группой в парке. :-o Борьба с коррупцией.
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