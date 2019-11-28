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abaika95:
Юристов в акиматах видать нехватка)
Их там хватает. Даже аким Рудного юрист... Тут не в юридической квалификации дело, так как это основа основ.
Коллизия - это там где противоречия в НПА одного уровня.
А если закон говорит одно, министерские правила - другое, то игнорируются министерские правила, но никак не закон. Аргументируется же это просто - Законом "О правовых актах", так как именно он императивно предписывает применять то, что выше по иерархии.
Тут всё не так, как кажется на первый взгляд. Тут не просто бездействие, так как правила акимату что-то делать не дали, когда закон позволяет... Плевать они там в акимате на правила хотели, а когда денег хотят - и на закон положат, наложат или забьют (колесо пример). Тут всё глубже. И, думаю, эта история ещё сюрпризы преподнесёт (начало многообещающее - видно умышленное бездействие)...