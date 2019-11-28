/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 439 из 439«1...437438439
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Астана" стала почаще вылазить к чужой штрафной
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а Барыс С Автомобилистом в Екатеринбурге 1:1 . третий период.
Профайл

§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да не берите в голову.

Понять то интересно - содержание размещаемого материала отторгает или автор?!... Если материал отторгает - это одно, если его автор - то это другое, и тут возникать могут другие вопросы. Так-то я тут появляюсь не просто ведь так и не от делать нечего же.
Профайл Посетить вебсайт

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
перешли в овертайм.
в который уже раз.
это про, хоккей, не про ....
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4388
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
смотрим пока Астана- Манчестер Юнайтед. пока ноль один. после гола на десятой минуте.

Вы уже нашли своего читателя этой важной информации, или это сам-себе?
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Так-то я тут появляюсь не просто ведь


да нормально все, не берите в голову.
ура,ура, от поуехавших, тут тема.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы уже нашли своего читателя этой важной информации, или это сам-себе?

вы еще тут салага на форуме, к вам моя данная информация не отерсится.
Профайл

§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да нормально все, не берите в голову.

ну тогда что тут скажешь... :-x
Профайл Посетить вебсайт

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барыс победил. огого.
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4388
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Адекватность еще не подвезли видимо?
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17972
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
информация не отерсится.

Ух ты, Алекс какие слова - знает.
Отерсится... :lol: :-o :oops:
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4388
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
к вам моя данная информация не отерсится.

Я это понял. Но кому это все? Может не стоит Сталкеру указывать?
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Отерсится..


что, переводчик не берет?
более новую версию загрузи.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конец первого тайма. Астана-МЮ, 0:1.
Профайл

* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4471
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Барыс победил. огого.

Да Шура,на четвертой строчке идут.
Ну татары то-впереди планеты всей))
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 439 из 439«1...437438439
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel, kbkz1980, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 5
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх