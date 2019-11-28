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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, самое дорогое масло, которое я покупаю.

Вес 250 гр.,цена 2.19 €, с морской солью.
Президент - называется... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 28.11.2019 - 15:02]
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вы ей всю витрину сфоткайте, пусть поесть хоть.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
всю витрину сфоткайте,

Всю витрину - не могу.
В холодильнике это.У меня... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут, на донышке - состав и всё остальное.

Масло французское, жирность 80%
и т.д... :lol: :oops:
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дык и я не могу, а ей молоко подавай в три часа ночи. Голодная капец.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таноми, спрашивала,кажется цену на спред?

это, который я покупаю и кушаю.
250гр., с добавлением 20% масла.
Стоимость его 99 центов.
Разницу в Евро - 1.20. Проценты-
считать не буду... :lol: :lol: :oops:
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У кого-то день обжорства сегодня ))
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4470
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вес 250 гр.,цена 2.19 €, с морской солью.Президент - называется...

Ну вот,здесь наглядно вижу
Чё на пособие кушаешь добротнее
Чем канадец,жаль парня приходится ему покупать всё самое дешёвое.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну вот,здесь наглядно вижу

Лилли, я сегодня не собирался в магазин,
но - поехал по твоей просьбе,про витрину.

Это вот масло,250 гр. наше местное.
Справа, стоимостью 1.69 - Ирландское...
:lol: :oops: :-P
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Там же без состава видно, что его с пальмы сорвали. Даже если и пальмы в составе нет :lol:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4470
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лилли, я сегодня не собирался в магазин,но - поехал по твоей просьбе,про витрину.

Моя же ты рыба-умаслил :oops:
Цена как у нас примерно,просто фасовки 250 гр нет.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Даже если и пальмы в составе нет

Макс, ты зачем тайну - выдал?... :lol: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот молоко, разных производителей.
1 литр, 38%. Цены тоже разные.

Справа, 3.9%, пакет 0.5 литра,
стоимостью 69 центов. Получается,
самое дорогое, на витрине... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4470
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда,не дёшево.
Учись канадец,как надо делать обзор.
Не то что у тебя,зачуханное фото непонятного продукта :lol:
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