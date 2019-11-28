abaika95 Re: Житель Уральска взял в заложники собственную жену #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:48 Цитата-//Якобы она еоднократно обращалась за помощью в полицию, но не получала от них должной защиты, рассказывают знающие Ираиду и ее ситуацию//







Заявления писала? Если нет то на каких основаниях полицейские должны были охранять Ираиду?







В Уральске снега нет... Везёт