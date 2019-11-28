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§ NG.kz
Житель Уральска взял в заложники собственную жену
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Территория вокруг дома, где на первом этаже расположен офис нотариуса Ираиды Ислямгалиевой, оцеплена полицией. Полицейские эвакуировали жителей квартир на первом этаже. Сотрудник полиции ведет переговоры с мужчиной, который заперся внутри офиса с нотариусом.
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§ abaika95
Re: Житель Уральска взял в заложники собственную жену
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Якобы она еоднократно обращалась за помощью в полицию, но не получала от них должной защиты, рассказывают знающие Ираиду и ее ситуацию//



Заявления писала? Если нет то на каких основаниях полицейские должны были охранять Ираиду?



В Уральске снега нет... Везёт
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§ Vit
Re: Житель Уральска взял в заложники собственную жену
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8617
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не только снега, но и кустарников, деревьев. Везуха. Перегнали нас)
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§ abaika95
Житель Уральска взял в заложники собственную жену
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//только снега, но и кустарников, деревьев. Везуха. Перегнали нас//



Нет вон одно же дерево есть,довольно таки большое)
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§ Я
Re: Житель Уральска взял в заложники собственную жену
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 28.11.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
она еоднократно обращалась Исправьте
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§ Я
Re: Житель Уральска взял в заложники собственную жену
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 28.11.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

На фото, а вообще то Уральск - очень зеленый город
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* drakon
Re: Житель Уральска взял в заложники собственную жену
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во втором видео - главный вопрос.
Казах? Да говорит пацан... 8-) :-o
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§ maxsaf
Re: Житель Уральска взял в заложники собственную жену
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Поэтому на штурм идут - с шампанским и конфетами? :lol:
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