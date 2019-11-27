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≡ Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ, общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4467
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вроде 260

291.
Цитата:
maxsaf:
Ну 2.97

То есть литр молока 2.97
И почти полкило масло 2.97
А на ум не приходило глядя на цены
Из чего сделано это якобы масло?


:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: kbkz1980, 28.11.2019 - 16:02]
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§ Vit
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8616
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не пофигу.) у нас в стране берегут здоровье. Потому как если болезнь подкосит, то не какое ОСМС не поможет. Поэтому мы Блинчики с мёдом и красной икрой кушаем)
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§ drakon
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17957
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
То есть литр молока 2.97 И почти полкило масло 2.97

Ну я думаю, что в Канаде, да и у нас,
молоко везут прямо на маслозавод.
От фермера.
Это наверное,в КОстанае, молоко везут,
на маслозавод, покупая его в магазине.
Тогда, канешна - дааа... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 28.11.2019 - 16:18]
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§ Victor Yang
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12190
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.11.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
То есть литр молока 2.97 И почти полкило масло 2.97 А на ум не приходило глядя на цены Из чего сделано это якобы масло?

Как бы тебе объяснить... Молоко-то тоже обрабатывают! И это денег также стОит. Ну и, если покупатели готовы покупать за такую цену - значит, всех всё устраивает. У нас молоко дешевле, масло дороже, у них - молоко дороже, масло дешевле.
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§ Маркс
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну и, если покупатели готовы покупать за такую цену - значит, всех всё устраивает.

— Ах, — сказал Victor Yang проникновенно, — ведь в конце концов кто знает? Может быть, так и надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда.
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§ kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4467
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как бы тебе объяснить... Молоко-то тоже обрабатывают!

Вот не поверишь я это знаю.
А сколь литров нужно молока,чёб сделать 1 кг масла?
Вот именно,канадец ест пальмовое фуфло. :lol:

Цитата:
Victor Yang:
них - молоко дороже, масло дешевле.

А вы знаете сколько у них стоит масло?
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§ alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
и есть спреды - они для легкого мазанья и были разработаны.


спреды большинство жесткие, им так легче "Маслом" прикидываться,
и названия у них крестьянка, станичное...
а мягкое, да, это конечно спред.
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§ alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Спред разработали диетологи как продукт здорового питания к концу 1960-х, в Советском Союзе он впервые появился в 1970-х годах. Однако не получил широкого распространения, так как для населения было привычнее потребление сливочного масла, а это был незнакомый продукт со странным названием. В настоящее время все производители Казахстана в ассортименте имеют спреды, отличающиеся низкой себестоимостью. И их количества намного больше, чам самого масла. . К примеру, в магазинах можно встретить в ассортименте одного производителя четыре-пять видов спреда на один-два вида масла. Себестоимость же производства настоящего масла в наших условиях очень высока.//

///Согласно технологическим нормам, требуется 20 литров молока на производство 1 кг масла. Вот поэтому происходит резкий скачок цен на молоко в осенне-зимний период и, соответственно, наблюдается дефицит сливочного масла. Для производства спредов и масла используются схожие технологические процессы, и осуществляются они практически на одном и том же оборудовании. Отличие между маслом и спредом заключается только в разном количестве сливок внутри продукта. Известно, что для масла обычно используются натуральные сливки. А спреды состоят из определенного сочетания коровьего молока (могут использоваться и сливки, и молоко, и пахта) с его неотъемлемой составной частью – растительным маслом (подсолнечное, оливковое, кукурузное, пальмовое и т. д.). Иногда в спреды добавляют дополнительные ингредиенты, к примеру, пищевые волокна, и обогащают витаминами.///

да вроде спред не отрава, можно мазать на хлеб.
у нас кстати три желания к чаю упаковку переделала под раму,
булочки, желтая упаковка.
ну и я не видел сливочное масло в упаковке из пластика, круглую,
или квадратную. с крышками.
все в бумаге .
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