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§ NG.kz
Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Олжас Бектенов рассказал, когда и кто из руководителей госорганов должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных.
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§ drakon
Re: Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17957
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что? Ждём первой отставки,акимов.
Если Токаев её - Примет... 8-) :-o
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§ Сабыр
Re: Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто тогда останется??
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