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§ NG.kz
Житель Уральска взял в заложники собственную жену
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Территория вокруг дома, где на первом этаже расположен офис нотариуса Ираиды Ислямгалиевой, оцеплена полицией. Полицейские эвакуировали жителей квартир на первом этаже. Сотрудник полиции ведет переговоры с мужчиной, который заперся внутри офиса с нотариусом.
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§ abaika95
Re: Житель Уральска взял в заложники собственную жену
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2025
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Якобы она еоднократно обращалась за помощью в полицию, но не получала от них должной защиты, рассказывают знающие Ираиду и ее ситуацию//



Заявления писала? Если нет то на каких основаниях полицейские должны были охранять Ираиду?



В Уральске снега нет... Везёт
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§ Vit
Re: Житель Уральска взял в заложники собственную жену
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8616
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не только снега, но и кустарников, деревьев. Везуха. Перегнали нас)
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