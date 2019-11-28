Цитата: сайлау курманов:

Там была незамезайка, тосол для залива в систему отопления в коттедже. В случае проблем с газом или со светом приходилось сливать жидкость , я просил у работника авторазборка продать такую жидкость.

Картина маслом:

Несовершеннолетние сидят под батареей в коттедже Сайлау и в пластиковые стаканчики разливают незамерзайку через кран Маевского. Сайлау потерял очки и не замечает, что уровень жидкости подходит к критическому. Хорошо, что это замечают малолетки и просят работника авторазборки добавить синюги в систему. Пока все отвлеклись на очередной тост "тормозную жидкость не пьют только трусы", в магазин заходит таинственный покупатель. Он небрит, лыс и слеп, но отчаянно молод. Покупатель просит Сайлау продать ему Эрцман нулевку, но тот без очков непроизвольно подает бутылку водки. Слепой покупатель, не замечая подвоха, прячет бутылку за пазуху и из внутреннего кармана случайно выпадает удостоверение личности.



В это время в магазин неожиданно входит за пончиками полицейский и наметанным глазом фиксирует в упавшем удостоверении год рождения и торчащее из-за пазухи горлышко бутылки. Всем лежать, кричит он, дает два предупредительных в воздух и выхватывает пистолет. От страха из подсобки рвут когти малолетки и начальник авторазбора, забывая 11 пластиковых двухлитровок с синюгой. Через несколько секунд прибывает наряд с мигалками и крутит руки ничего не понимающему Сайлау. Лысого небритыша берут в качестве свидетеля, бутылку водки полиция выпивает, а вместо нее в качестве улики подсовывают Дербес классический.



Следствие никак не может понять, где в этом деле реальность, а где передача "В гостях у сказки", поэтому главный предлагает Сайлау крутить колесо чудес и тому выпадает сектор приз. "Приз или деньги?", - спрашивает начальник. Сайлау выбирает приз, открывает коробку и получает суд, лишение лицензии и штраф 200 штук.



Конец первой серии.



[Исправлено: Маркс, 28.11.2019 - 17:14]