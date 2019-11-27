//Спред разработали диетологи как продукт здорового питания к концу 1960-х, в Советском Союзе он впервые появился в 1970-х годах. Однако не получил широкого распространения, так как для населения было привычнее потребление сливочного масла, а это был незнакомый продукт со странным названием. В настоящее время все производители Казахстана в ассортименте имеют спреды, отличающиеся низкой себестоимостью. И их количества намного больше, чам самого масла. . К примеру, в магазинах можно встретить в ассортименте одного производителя четыре-пять видов спреда на один-два вида масла. Себестоимость же производства настоящего масла в наших условиях очень высока.//



///Согласно технологическим нормам, требуется 20 литров молока на производство 1 кг масла. Вот поэтому происходит резкий скачок цен на молоко в осенне-зимний период и, соответственно, наблюдается дефицит сливочного масла. Для производства спредов и масла используются схожие технологические процессы, и осуществляются они практически на одном и том же оборудовании. Отличие между маслом и спредом заключается только в разном количестве сливок внутри продукта. Известно, что для масла обычно используются натуральные сливки. А спреды состоят из определенного сочетания коровьего молока (могут использоваться и сливки, и молоко, и пахта) с его неотъемлемой составной частью – растительным маслом (подсолнечное, оливковое, кукурузное, пальмовое и т. д.). Иногда в спреды добавляют дополнительные ингредиенты, к примеру, пищевые волокна, и обогащают витаминами.///



да вроде спред не отрава, можно мазать на хлеб.

у нас кстати три желания к чаю упаковку переделала под раму,

булочки, желтая упаковка.

ну и я не видел сливочное масло в упаковке из пластика, круглую,

или квадратную. с крышками.

все в бумаге .