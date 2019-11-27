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≡ Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ, общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ Victor Yang
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12188
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.11.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я цены сфоткал, чтобы когда вам в очередной раз будут говорить, что масло по 3000 за кило - это нормально, но идет кризис с запада и ожидается 4000 за кило

Тут всё намного сложней же. Само ценообразование, плюс процентная ставка регулятора, плюс отсутствие у нас производства лекарств, вакцин, витаминов для животных - короче, яма такая что выбраться из неё ооочень трудно будет.
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§ Vit
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да знаем что нам лапшу вешают. Восток дело тонкое(с) на базаре обвешают, на заправке не дольют. И главное не кто ж не знает когда это прикратится. Потому министры ерунду всякую говорят, когда оправдывают повышение цен. А раз они глупо оправдывают, то это значит неждать нам не какой стабильности в ближайшие... До 2050 года точно)
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4375
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

То есть в 30-ку с 60 го места вы верите, а в масло с 3000 до 1500 - не реально? Это вообще как?
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4375
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут всё намного сложней же

Это у нас сложнее. Как держать такую цену, и при этом платить зп в разы выше?
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4375
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мне другое интересно,где Макс в 3 ночи взял фотку с ценником?

Сфоткал на днях. Жена скинула на телефон че купить, я ей отправил, что было масло этикетка вроде голубая, а щас фиолетовая, цена та же. А масло с холодильника достал. В чем проблема тут, не понимаю?
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§ Vit
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://youtu.be/N-JLDZA-OME

[Исправлено: Vit, 28.11.2019 - 14:46]
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* kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4465
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это у нас сложнее. Как держать такую цену,

Какую цену?
Ты правда веришь,шо тут уши развесили и поверили в 780 т.
Я же неслучайно спросила,сколько стоит молоко?
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4375
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ну 2.97 не настолько уж сложно перевести в тенге. Причем эта цена последние лет 5 точно не менялась. Курс только менялся.
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* drakon
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17955
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну 2.97 не настолько уж сложно перевести в тенге.

Напиши курс тенге, к Канадскому доллару... :lol: :oops:
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§ таноми52
Re: Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1346
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.11.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я не помню, чтобы мне спред когда-либо попадался. Есть маргарин рама всякая но это же совсем другое.



В интернете пишут, что на Западе спреды чрезвычайно популярны именно в силу отсутствия холестерина (растительно-жировые). А поскольку во сливочном масле есть значительное кол-во оного, значит ли, что сливочное масло у вас менее популярно?
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4375
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
https://youtu.be/N-JLDZA-OME

Цитата:
Vit:

Ну у них масло 3.33 у нас другие магазины и чуть дешевле 2.97
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4375
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Напиши курс тенге, к Канадскому доллару...

Я не знаю точно, вроде 260
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4375
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Насчет холестерина тут и правда рекомендуют есть раму вместо масла. Я предпочитаю все таки масло. Спреды мож и есть, я их не искал.
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§ Victor Yang
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12188
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.11.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
То есть в 30-ку с 60 го места вы верите, а в масло с 3000 до 1500 - не реально?

Кто верит? Я хотел бы, конечно, но я говорю что не вижу вообще выхода как из этой ямы выбираться будем. Дело не в цене на масло. Допускаю, конечно, что я чего-то не знаю, но по своей работе вижу что долгосрочно у нас мало что получится - исходные данные для строительства собрать - проблема, потому что на местах никто ничего не знает. Уровень проектов - очень низкий. Образование - вообще неизвестно где.

[Исправлено: Victor Yang, 28.11.2019 - 15:45]
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4375
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Масло растопить и блины макать в него. Пофиг на холестерин, вкуснятина же ))
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