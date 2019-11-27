Цитата: maxsaf:

То есть в 30-ку с 60 го места вы верите, а в масло с 3000 до 1500 - не реально?

Кто верит? Я хотел бы, конечно, но я говорю что не вижу вообще выхода как из этой ямы выбираться будем. Дело не в цене на масло. Допускаю, конечно, что я чего-то не знаю, но по своей работе вижу что долгосрочно у нас мало что получится - исходные данные для строительства собрать - проблема, потому что на местах никто ничего не знает. Уровень проектов - очень низкий. Образование - вообще неизвестно где.



[Исправлено: Victor Yang, 28.11.2019 - 15:45]