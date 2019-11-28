drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2901





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17955

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:47 Таноми, спрашивала,кажется цену на спред?



это, который я покупаю и кушаю.

250гр., с добавлением 20% масла.

Стоимость его 99 центов.

Разницу в Евро - 1.20. Проценты-

считать не буду...