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≡ Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и виски для заключенных		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и виски для заключенных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководство колонии в Костанайской области привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение режима содержания осужденных. Теперь досудебным расследованием этого дела занимаются спецпрокуроры области.
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§ Маркс
Re: Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и...
Маркс


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Сообщений: 600
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, как в детстве смотрел фильм с Ч. Чаплином, где бродяга делал все возможное, чтобы его арестовали и посадили в тюрьму, потому что там тепло, светло и кормят.

Похоже, что и к нам пришло то время, когда на воле все будут голодать и горбатиться из последних сил, чтобы оплатить содержание преступников, которые в тюрьме будут кушать пилав с бешем, возлежать на пуховых перинах и смотреть телевизор.
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§ abaika95
Re: Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и...
abaika95


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Сообщений: 2017
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// в том числе исполняющий обязанности начальника учреждения освобожден от должности"//




Вот эт правильно,ещё дело надо завести на него и на подчинённых исполняющих его приказы о комплексных обедах для вип-сидел ьцев
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§ Мурзилка
Re: Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и...
Мурзилка


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Сообщений: 97
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 28.11.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыба гниёт с головы...
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§ ACROS
Re: Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и...
ACROS


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Сообщений: 18
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 28.11.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запретный плод СЛАДОК ! Сколько ни борись с коррупции, её очевидно НИКОГДА не победить. Надо сделать так: хочешь с комфортом сидеть, плати официально в кассу зоны и заказывай что хочешь: девчат, телевизор со спутником, сотовый телефон,еду из ресторана, сауну, массажистку,красную и черную икру, фуагра и прочие прелести жизни и чревоугодия. Если он, к примеру наворовал 200 000 000 тенге и спрятал их, при этом хочет с комфортом сидеть, и несмотря на всякий контроль он это сделает: то почему бы за ЕГО бабки ему всё это не организовать официально. И ему хорошо, и в кассу что то упало и сотрудников сохранили от соблазнов и коррупции. Ведь самый главный принцип НАКАЗАНИЯ сохраняется: ОН в течении всего срока ЛИШЕН СВОБОДЫ. В золотой клетке, но не свободен.
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§ Vit
Re: Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8608
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Не годится так. Любой захочет 200 000 000лямов украсть, а потом лет 5 отсидеть кушая беш и смотря тв на диване с девчонками по вызову.) . Больше сидеть не будет он, выпустят по удо.
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§ Маркс
Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и виски для заключенных
Маркс


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Сообщений: 600
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.11.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В золотой клетке, но не свободен.

У нас 90% населения с удовольствием променяют свою неблагополучную свободу на золотую клетку. Это как на курорт съездить. Путевок на всех не хватит.
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