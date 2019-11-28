ACROS Re: Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и... #4





(Пользователи) Сообщений: 18

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:33 Запретный плод СЛАДОК ! Сколько ни борись с коррупции, её очевидно НИКОГДА не победить. Надо сделать так: хочешь с комфортом сидеть, плати официально в кассу зоны и заказывай что хочешь: девчат, телевизор со спутником, сотовый телефон,еду из ресторана, сауну, массажистку,красную и черную икру, фуагра и прочие прелести жизни и чревоугодия. Если он, к примеру наворовал 200 000 000 тенге и спрятал их, при этом хочет с комфортом сидеть, и несмотря на всякий контроль он это сделает: то почему бы за ЕГО бабки ему всё это не организовать официально. И ему хорошо, и в кассу что то упало и сотрудников сохранили от соблазнов и коррупции. Ведь самый главный принцип НАКАЗАНИЯ сохраняется: ОН в течении всего срока ЛИШЕН СВОБОДЫ. В золотой клетке, но не свободен.