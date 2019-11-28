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§ NG.kz
Полицейские рейды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские рейды по магазинам с подставными лицами за алкогольными покупками - что-то нездоровое и несуразное. Я соглашусь, если эти рейды будут честны изначально
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§ лимон
Полицейские рейды
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1153
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.11.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вариант при сомнении в возрасте, в дальнейшем отказывать в продаже пива рассматривается?
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* таноми52
Re: Полицейские рейды
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.11.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Я пошел за очками, но на месте их не было, позже я обнаружил их у себя на лбу. Так в чем же я виноват,


Сайлау, Вы потрясли меня ещё раз! :lol:
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* Добринцофф
Полицейские рейды
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6824
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.11.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходим закон об ответственности за покупку спиртного лицом не достигшего 21 года,вот это будет действительно работать,вышел с магазина с бутылкой полицейский проверил доки,нету 21 получай штраф 100000 или общественные работы,если несовершеннолетний пусть родители платят,я не снимаю ответственности с магазинов,но если закон будет работать в обе стороны,то эффект будет гораздо ощутимей,при этом такое явление как подстава просто исчезнет само собой.
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* таноми52
Re: Полицейские рейды
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.11.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ариант при сомнении в возрасте, в дальнейшем отказывать в продаже пива рассматривается?



Действительно. "Сомневаюсь, докажи..." Пусть разбивается в лепёшку, доказывая... Он же, думается, не будет подавать в суд за отказ.
Или отказ влечёт такие огромные убытки, что стоит рисковать?
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