Yorik Re: Об излишках энергии у людей #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 787

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:17 Сергей, что за каша у Вас в голове? "Тобол", переименование улиц, часовой пояс - все в кучу... И почему вдруг активисты за ВОЗВРАЩЕНИЕ нашего часового пояса стали "таинственными"? Это только для Вас тайна, для остальных - ФИО есть, в т.ч. и в статьях в НГ.

Неужели прежде чем писать заметку в газету - Вам не пришло в голову консолидировать информацию и углубиться в тему, дабы не выглядеть профаном?