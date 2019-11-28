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§ NG.kz
Об излишках энергии у людей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас периодически появлялись, появляются и, по-видимому, будут еще появляться общественники, обладающие большой энергией.
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§ Yorik
Re: Об излишках энергии у людей
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 28.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей, что за каша у Вас в голове? "Тобол", переименование улиц, часовой пояс - все в кучу... И почему вдруг активисты за ВОЗВРАЩЕНИЕ нашего часового пояса стали "таинственными"? Это только для Вас тайна, для остальных - ФИО есть, в т.ч. и в статьях в НГ.
Неужели прежде чем писать заметку в газету - Вам не пришло в голову консолидировать информацию и углубиться в тему, дабы не выглядеть профаном? :-x
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* Victor Yang
Re: Об излишках энергии у людей
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12181
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
хотят переправить нас в другой часовой пояс.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=698&storyid=25714#828595

Не переправить, а вернуть. Мы сейчас по летнему времени живём - это ненормально.
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§ abaika95
Об излишках энергии у людей
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2017
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественники всякие нужны,одни "озабочены" переименовкой улиц,вторые временем,третьи деревьями,без их неуёмной деятельности скучно было б)
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* maxsaf
Re: Об излишках энергии у людей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4347
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей, а вы в курсе, что пока вы статью печатали - кто-то без света сидел? ))
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