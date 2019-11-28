сайлау курманов Re: Полицейские рейды #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3288

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:42 Так он предъявил удостоверение, там черным по белому я видел 98- год рождение, когда составлялся протокол выяснилось что он двух тысяч первого, у меня есть подозрение что он предъявил два разных документа. Я пошел за очками, но на месте их не было, позже я обнаружил их у себя на лбу. Так в чем же я виноват, что плохо вижу или я должен был игнорировать других покупателей и выяснять у каждого его возраст?