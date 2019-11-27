Vit Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8608

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:55 Жирует форум. Хлебушек с маслецом за 3500 кушает. Я даже и не знал что он столько стоит, не беру, узнав теперь точно не возьму))) у меня все по по простому. Утром каша или яйца с колбасой)