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≡ Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ, общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ Vit
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8608
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жирует форум. Хлебушек с маслецом за 3500 кушает. Я даже и не знал что он столько стоит, не беру, узнав теперь точно не возьму))) у меня все по по простому. Утром каша или яйца с колбасой)
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4347
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас масло 780 тенге за 454гр пачку, очень вкусное.
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§ kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4460
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А литр молока сколько стоит?
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