/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Полицейские рейды		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Полицейские рейды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские рейды по магазинам с подставными лицами за алкогольными покупками - что-то нездоровое и несуразное. Я соглашусь, если эти рейды будут честны изначально
Читать новость

§ Матвей Запупыркин
Re: Полицейские рейды
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 28.11.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда это прекратится? Пополнять бюджет любым способом?
никогда !!! не один ты такой.
Профайл

§ Мурзилка
Re: Полицейские рейды
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 28.11.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, без очков вы не увидели, сколько полных лет дитятке, а то что нулевку продали это увидели. Сомневаюсь, что полицейские лажу в протоколе написали.
Профайл

§ abaika95
Re: Полицейские рейды
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2017
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//бодренько составили протокол, где написали "дербес" классика четыре градуса, и также быстренько ретировались.//



Ваша подпись под протоколом стоит?
Очевидцы покупки "нулевки" были? Камеры в магазине есть?
Профайл

* сайлау курманов
Re: Полицейские рейды
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3288
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.11.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моей подписи нет, парень утвердительно сказал что ему двадцать один, продал нулевку эрзман, однако в протоколе написано дербес классический четыре градуса которая в бутылочное уже несколько лет снят с производства, даже фото с камер приложил что он держит эрзман нулевку. Игнорировать очевидные факту судья смог, это что за правосудие?
Профайл Посетить вебсайт

* Victor Yang
Полицейские рейды
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12181
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.11.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
парень утвердительно сказал что ему двадцать один

Так документы проверять надо, а не спрашивать.
Профайл

* сайлау курманов
Re: Полицейские рейды
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3288
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.11.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так он предъявил удостоверение, там черным по белому я видел 98- год рождение, когда составлялся протокол выяснилось что он двух тысяч первого, у меня есть подозрение что он предъявил два разных документа. Я пошел за очками, но на месте их не было, позже я обнаружил их у себя на лбу. Так в чем же я виноват, что плохо вижу или я должен был игнорировать других покупателей и выяснять у каждого его возраст?
Профайл Посетить вебсайт

§ alex_60
Полицейские рейды
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6212
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
продажа пива до 21 года запрещена.
женился, детей завел,работаешь,усы, борода выросла.
а пива не разрешат покупать.
иди домой,ты маленький еще, до пива не дорос.
Профайл

§ abaika95
Полицейские рейды
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2017
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//что он держит эрзман нулевку//



Что-то я не припоминаю чтоб у Эрзмана было безалкогольное пиво,погуглил тоже ни каких результатов, может новинку завезли,вы точно уверены что это Эрзман был?


Цитата-//Игнорировать очевидные факту судья смог, это что за правосудие//


Ну если есть уже решение суда и по камерам явно видно что вы продаете нулевку,то смело подавайте на обжалование) может Сталкер поможет в вашем деле) если конечно там все так как вы сейчас преподнесли)
Профайл

§ abaika95
Полицейские рейды
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2017
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//Так в чем же я виноват, что плохо вижу или я должен был игнорировать других покупателей и выяснять у каждого его возраст?//



Значит были и другие покупатели в этот момент? Их преобщали к делу как очевидцов?
Профайл

§ MedVed820607
Re: Полицейские рейды
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 28.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

По вашему вопросу. Единственное что могу прокоментирвоать: 1) если есть желание/силы и мотивы (значимая сумма штрафа), то стоит побороться и подать апеляшку и т.д. Но тут заранее не скажешь т.к. в каждом деле куча нюансов (зачастую именно процедурных) из-за которых даже будучи правым сложно "победить" несправедливость.
2) во избежание повтора. Завести еще 2-е камеры (со звуком) Первую поставить прям на кассе чтобы снимала крупный план стола (куда просить выкладывать удостоверение лицевой стороной) и писала звук. Вторую под потолок кассы чтобы брала общий вид зоны кассы. (Звук тоже желательно писать. И повесить объявление крупными буквами, в котором написать что продажа алкоголя только если положить удошник и громко четко сказать мне больше 21 года.
Профайл

* maxsaf
Re: Полицейские рейды
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4347
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам был свидетелем такой подставы, когда "финики" и якобы покупатель приехали вместе, пока покупатель делал контрольную закупку - те ждали в машине. Обычная практика - ловить на подставах.
Профайл

§ Vit
Re: Полицейские рейды
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8608
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вот именно. И автомат уже в руках держал, на танке стрелял, возможно и в горячих точках был. А пивас покупать незя)) " идиотизм. :lol:
Профайл

* сайлау курманов
Re: Полицейские рейды
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3288
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.11.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно я подал на апелляцию, сразу же на второй день, сталкер в курсе , для него материала про участковых и всех правохранителей- вагон и тележка, попробую пока самому отбиваться. Ну если что обращусь конечно...
Профайл Посетить вебсайт

§ Маркс
Re: Полицейские рейды
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.11.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
Полицейские рейды по магазинам с подставными лицами за алкогольными покупками - что-то нездоровое и несуразное.

С точки зрения закона подстава является провокацией к правонарушению, а значит в этом деянии присутствует как минимум коррупционная составляющая, если вовсе не преступление. Вот похожий случай в РФ: Полицейские, устроившие провокацию, возместят ИП убытки и моральный вред
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 7
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх