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Страница 436 из 436«1...434435436
* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4339
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Поэтому я категорически против любого сотрудничества государства с религией

Я примерно то же самое и сказал, своими словами ))
Скажите, как юрист атеисту, я уже на "статью" наговорил? Я просто в этой теме иногда берегов не вижу 8-)
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* Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дабы не упрекнули в резкости суждений, перед их изложением следует указывать о том, что резким в суждениях быть не собираешься! Из инструкции по демагогии :lol:
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* Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
я уже на "статью" наговорил?

Чувства верующих тема скользкая. И такая очень липкая.
Можно воспользоваться вторым золотым правилом демагогии - избегая острых углов в своих суждениях, утверждения надо преподносить в форме вопросов или риторических вопросов! 8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4339
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
утверждения надо преподносить в форме вопросов или риторических вопросов!

Понял.))
Какого фига религия так сильно влезла в дела светского государства?
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* Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
религия так сильно влезла в дела светского государства?

Или так: какого фига светское государство так сильно демонстрирует свой религиозный фанатизм?
Видите, никого не оскорбили, а лишь так аккуратно поинтересовались)))) Вопрошайте, сколько хотите, мозг пытливый просто - вопросами даже на одну статью наговорить сложно))))

[Исправлено: Сталкер, 28.11.2019 - 00:44]
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12177
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.11.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Видимо я недостаточно заблудший и в костылях пока не нуждаюсь ))

Многим здоровым людям даже необходимость в психологах непонятна.
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 28.11.19 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Они преследуют

Это они вам сказали ?
Цитата:
maxsaf:
Среди дж

Это вовсе гениальный аргумент . Остается добавить только , что вода мокрая
Цитата:
maxsaf:
Все камни

Где были, там и есть. А обещано то было . Честнее было сознаться , что погорячился и пообещал больше, чем можешь. Тем более, что достаточно было процитировать известную фразу из Нового завета о том, что
" итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу." Она давно и у многих на слуху
Думаю, пора прекратить дебаты на данную тему

[Исправлено: Я, 28.11.2019 - 07:27]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6207
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
вторым золотым правилом демагогии - избегая острых углов в своих суждениях, утверждения надо преподносить в форме вопросов или риторических вопросов

Цитата:
maxsaf:
Понял.)) Какого фига религия так сильно влезла в дела светского государства?


они нашли друг друга.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6207
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Честнее было сознаться , что погорячился


ну бывает.
просто огромный личный опыт дал сбой.
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12177
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.11.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Чувства верующих тема скользкая.

У нас разве что-то предусмотрено на эту тему? А вообще, - чувства истинных верующих (христиан - точно, про остальных не знаю) задеть невозможно так чтобы они в суд пошли.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4339
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Думаю, пора прекратить дебаты на данную тему

Само собой, эта беседа - дело добровольное, можете выйти из нее в любой момент :-)
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* Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У нас разве что-то предусмотрено на эту тему?

В каком плане предусмотрено? Ответственности?
Если в этом смысле, то да, ст.174 ч.1 УК РК.
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