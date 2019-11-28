Я Флуд и оффтопик (часть 4) #6532





(Полноправные пользователи) Сообщений: 106

Регистрация: 02.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:26 Цитата: maxsaf:

Они преследуют

Это они вам сказали ?

Цитата: maxsaf:

Среди дж

Это вовсе гениальный аргумент . Остается добавить только , что вода мокрая

Цитата: maxsaf:

Все камни

Где были, там и есть. А обещано то было . Честнее было сознаться , что погорячился и пообещал больше, чем можешь. Тем более, что достаточно было процитировать известную фразу из Нового завета о том, что

" итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу." Она давно и у многих на слуху

Думаю, пора прекратить дебаты на данную тему



[Исправлено: Я, 28.11.2019 - 07:27]