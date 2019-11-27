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≡ Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ, общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ Маркс
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
На оптовках тоже такая цена, зачем это всё нужно, для кого???

Ну как Вы не понимаете? Чиновники стараются для народа, делают все возможное и невозможное, чтобы облегчить жизнь и трудящимся, и пенсионерам. Поэтому, когда повысят цены на бензин, лекарства или комуслуги, они с полным правом расскажут на страницах газет о борьбе за народное счастье с помощью ярмарок, устроенных на народные же деньги.
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§ alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6207
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
не бывает масла за такую цену


назовите цену на сливочное масло, и какой жирности.
может у нас вообще не делают сливочное масло?
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§ юля елиссева
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.11.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
назовите цену на сливочное масло, и какой жирности. может у нас вообще не делают сливочное масло?

дешевле 3 тысяч за кило это не масло.
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§ alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6207
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
дешевле 3 тысяч за кило это не масло.


повторю вопрос,
у нас делают сливочное масло, то которое вы имеете ввиду?
и какую жирность вы имеете ввиду?

[Исправлено: alex_60, 28.11.2019 - 09:37]
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* Добринцофф
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6823
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.11.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
назовите цену на сливочное масло, и какой жирности. может у нас вообще не делают сливочное масло?

Сливочное масло местных производителей должно стоить примерно 2500-3000тнг\кг минимум.
В ДЭПе в этом году с маслом совсем туго,говорят коровы не несутся,молоко не той жирности что ли,поэтому у них даже в фирменных магазинах висит объява "Масла нет"
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* Добринцофф
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6823
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.11.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
дешевле 3 тысяч за кило это не масло.

Соглашусь пожалуй
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* Добринцофф
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6823
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.11.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас делают сливочное масло, то которое вы имеете ввиду?

ДЕП,Село лесное.Новый день ещё делает продукт на котором указано ,что это сливочное масло,но как оно на вкус не знаю не пробовал,так как пользуясь служебным положением вибираю дефицитное в этом году масло ДЕП 8-)
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