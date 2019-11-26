ACROS Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане #1





(Пользователи) Сообщений: 17

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 13:29 Казахские власти утверждают , причем постоянно, как мантру: кризис, кризис, кризис, причем что бы СЕБЯ как то обелить или что бы что то сделать НЕХОРОШЕЕ - якобы МИРОВОЙ КРИЗИС. Со времен советской политэкономии я знаю: что кризис - это спад производства, свой товар производитель не может продать по дорогой цене (потому что КРИЗИС и все стали бедными, неплатежеспособными) поэтому что бы покрыть свои затраты и сработать в ноль он снижает реализационную цену до её себестоимости.Потом: топтание на месте; оживление и подъем.Затем снова по кругу. Это цикл. Значит: повсеместно товары должны УПАСТЬ в цене. Если же ТОВАРЫ ПОСТОЯННО растут в ЦЕНЕ, значит НИКАКОГО кризиса НЕМА. Вот собрались на 10 тенге поднять цену бензина.ГСМ сидит в цене любого товара в чистом виде или в виде транспортных затрат до 30% как миниум. Министр Даленов утверждает что повышение бензина НИКОИМ образом не потянет за собой цепочку увеличения стоимости товаров. Или он плохо знает своеобразности казахской экономики, или же ОН не совсем экономист, а просто МИНИСТР. Насколько я помню, в предыдущие годы, даже мало мальское подорожание бензина автоматически влекло подорожание всех товаров и услуг.И причина поднятия цены: якобы массовая скупка приграничными россиянами дешевого казахского бензина - это словесный шелуха для оправдания поднятия цены. Кто то кому то сделал УСЛУГУ, и элементарно надо ОТБИТЬ БАБКИ.