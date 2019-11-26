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§ NG.kz
Чай и кофе подорожали в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщается, что в январе-октябре 2019 года чай подорожал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сразу на 10 процентов, а кофе - на 4,4 процента. Среди крупных городов и мегаполисов страны дороже чай обходился жителям Алматы, Караганды и Костаная.
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§ ACROS
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
ACROS


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Сообщений: 17
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахские власти утверждают , причем постоянно, как мантру: кризис, кризис, кризис, причем что бы СЕБЯ как то обелить или что бы что то сделать НЕХОРОШЕЕ - якобы МИРОВОЙ КРИЗИС. Со времен советской политэкономии я знаю: что кризис - это спад производства, свой товар производитель не может продать по дорогой цене (потому что КРИЗИС и все стали бедными, неплатежеспособными) поэтому что бы покрыть свои затраты и сработать в ноль он снижает реализационную цену до её себестоимости.Потом: топтание на месте; оживление и подъем.Затем снова по кругу. Это цикл. Значит: повсеместно товары должны УПАСТЬ в цене. Если же ТОВАРЫ ПОСТОЯННО растут в ЦЕНЕ, значит НИКАКОГО кризиса НЕМА. Вот собрались на 10 тенге поднять цену бензина.ГСМ сидит в цене любого товара в чистом виде или в виде транспортных затрат до 30% как миниум. Министр Даленов утверждает что повышение бензина НИКОИМ образом не потянет за собой цепочку увеличения стоимости товаров. Или он плохо знает своеобразности казахской экономики, или же ОН не совсем экономист, а просто МИНИСТР. Насколько я помню, в предыдущие годы, даже мало мальское подорожание бензина автоматически влекло подорожание всех товаров и услуг.И причина поднятия цены: якобы массовая скупка приграничными россиянами дешевого казахского бензина - это словесный шелуха для оправдания поднятия цены. Кто то кому то сделал УСЛУГУ, и элементарно надо ОТБИТЬ БАБКИ.
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§ юля елиссева
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.11.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо заключить с индусами, цейлонцами, кенийцами, китайцами, бразильцами, колумбийцами и прочими поставщиками чая и кофе меморандум о сдерживании цен. Запретить им гадам цену повышать! А также обязать их в привозить чай и кофе на ярмарки и продавать по цене на 20% ниже рыночной! А то понимаешь, купишь на ярмарке "ляжку самки конины", сваришь из нее беш, а чтобы потом шай пить, денег не хватит.
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§ Coopidon
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
Coopidon


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Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
А то понимаешь, купишь на ярмарке "ляжку самки конины", сваришь из нее беш, а чтобы потом шай пить, денег не хватит.

Езжайте в Кокшетау, там чай на 600 тенге дешевле.

8-)
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§ kbkz1980
Чай и кофе подорожали в Казахстане
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4458
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Езжайте в Кокшетау, там чай на 600 тенге дешевле.

Сами чёль плантации ростют? :lol:
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§ Coopidon
Чай и кофе подорожали в Казахстане
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сами чёль плантации ростют?

Аднако, сам удивляюсь.
:-x
Хотя!
Может какой писарь цыфиркой ошибся?
Или со слепу не туда перстом ткнул? На кулькуляторе.
А может там аким, цены удерживат. Чтоб иво похволили и наверх взяли...
:-o

[Исправлено: Coopidon, 26.11.2019 - 22:59]
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§ юля елиссева
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.11.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
зжайте в Кокшетау, там чай на 600 тенге дешевле.

Цитата:
Coopidon:
Аднако, сам удивляюсь.

Видимо тамошний аким таки принудил заокеанских производителей чая и кофе заключить меморандум и продавать продукцию дешевле :)
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§ КГСПС
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 27.11.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Это уже как в анекдоте получается: раздевалка - через дорогу баня. Беш здесь кушать, а чай пить в Кокчетаве.
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§ КГСПС
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 27.11.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
якобы массовая скупка приграничными россиянами дешевого казахского бензина

Сейчас уже другая отмазка. Взяли на себя много социальных обязательств, а денег в казне нету.В связи с этим вопрос. Помнится Дарига предлагала наказывать вплоть до отставки разработчиков нереальных гос.программ, или опять очередное бла-бла?
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§ alex_60
Чай и кофе подорожали в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6207
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Помнится Дарига

два назад, она задалась вопросом-
"Мясо дорожает, хотя это историческая культура, мясо – это наше все у казахов. Никто не может по сей день ответить на вопрос, почему дорожает мясо"
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* maxsaf
Чай и кофе подорожали в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4339
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хотя это историческая культура, мясо – это наше все у казахов

Надоело. Хотят теперь айфоны делать, айпады. Ну и "лесопилки" всякие - на первом месте по популярности теперь.
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§ Тот самый
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Если же ТОВАРЫ ПОСТОЯННО растут в ЦЕНЕ, значит НИКАКОГО кризиса НЕМА


Значит, кризис в головах тех министров.

А по теме: рост чая наверное тоже связан с ростом курса тенге/доллар за год, ~370-390 октябрь18-октябрь19. Вот 20/370 - 5,4%, а чего ещё ожидать при такой финансовой политике? Только роста.
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§ Тот самый
Чай и кофе подорожали в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Никто не может по сей день ответить на вопрос, почему дорожает мясо


Любого пусть спросит и ответит ей: потому что 3-4 посредника между производителем и покупателем.

[Исправлено: Тот самый, 28.11.2019 - 09:26]
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* Добринцофф
Чай и кофе подорожали в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6823
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.11.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Любого пусть спросит и ответит ей: потому что 3-4 посредника между производителем и покупателем.

А что посредники есть только на мясе?
Вы 1 кг сахара прям на заводе покупаете, или всё таки сначала его грузят в вагоны крупным оптом,затем с оптового склада развозят по магазинам и только потом он доходит до конечного потребителя,та же самая цепочка,только при этом сахар подешевел а мясо подорожало.
И так с любым продуктом,десяток яиц с фабрики вам никто не продаст,их будут развозить по магазинам города и только потом они попадут к вам в холодильник,естественно уже со всеми наценками.
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§ юля елиссева
Чай и кофе подорожали в Казахстане
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.11.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
юбого пусть спросит и ответит ей: потому что 3-4 посредника между производителем и покупателем.

без посредника не бывает торговли. производитель любого продукта всегда продает его оптом. у оптовиков товар берут розничные продавцы. вроде бы азбучные истины.
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