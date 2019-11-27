Цитата: сайлау курманов:

На оптовках тоже такая цена, зачем это всё нужно, для кого???

Ну как Вы не понимаете? Чиновники стараются для народа, делают все возможное и невозможное, чтобы облегчить жизнь и трудящимся, и пенсионерам. Поэтому, когда повысят цены на бензин, лекарства или комуслуги, они с полным правом расскажут на страницах газет о борьбе за народное счастье с помощью ярмарок, устроенных на народные же деньги.