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Куратор темы: Coopidon
§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дамы и господа. Мужчины и женщины. Синьоры и сеньориты. Приглашаю в новый топик. Приветствуются новости ото всюду. Трясем запасами юмора и сарказма. Делимся, обсуждаемых, спорим. Запрещается занудство, политика, тупость.
Всем кто готов, велкам зе херотаун.
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итак.
Новость намбр ан на яндексе.
А зачем козе баян.
Думаем. Рассуждаем. Формулируем. Пишем. Ждём пока кто нибудь напишет. И опять думаем. И так по кругу.
8-)
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость набр ту на яндексе.
Зачем зайцу стоп-сигнал?
Думаем. Рассуждаем. Формулируем. Пишем. Ждём пока кто нибудь напишет. И опять думаем. И так по кругу.
:lol:
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Четвёртая новость.
Из надежных источников заслуживающих доверие, получена достоверная информация:
10 обнадеживающих причин почему зомби-апокалипсис не произойдет.
Причины-неизвестны. 8-) 8-)
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость номер пять.
Подросток из Канады, проживающий в провинции Британская Колумбия, покрасил кобылу в розовый цвет.
Спрашивается, зачем!?
Рс Макс! Привет!
;-)
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§ Сталкер
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А третья новость засекречена? ;-)
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость номер шесть.
По не проверенной информации властями Пекина было выпущено новое постановление, регулирующее некоторые моменты работы общественных туалетов. Теперь согласно этому уставу в туалете должно быть не более 2-ух мух одновременно, не более 2-ух мусорных остатков и ряд других необычных ограничений.
Спрашивается.
Как?
Как они их будут считать?
На лету? Или сидящими?
8-)
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
А третья новость засекречена?

Третья новость в вашей шифровке получена. Но пока не расшифрована.
Ждемсс...
До третьей звезды.
Но лучше пять. Звёзд. :lol:
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§ kbkz1980
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4458
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.19 - 00:24
Комментарий проходит проверку.
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лилия!
Как только я найду способ вас разблокировать, жду от вас самого сурового суждения.
Надеюсь, что вы оправдаете мои ожидания... 8-)
Смело!
Жёстко!
Без скидок на чины и звания.
Очень на вас надеюсь!

[Исправлено: Coopidon, 28.11.2019 - 00:44]
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё одна новость.
Ктото недавно говорил, что....
В Эквадоре одному из баллотирующихся желающих в члены городского совета было отказано в участии в выборах. И этим желающим стал осел. Однако вскоре власти решили, что такой жест был оскорбителен для партии оппозиции. Несмотря на тот факт, что баллотирующимся кандидатом был осел — поклонников у него набралось немало.В конце года порядка сотни человек собрались для шествования по городу в сопровождении своего кумира — «господина Ослика». Фанаты осла организовали яркую предвыборную кампанию. Они выступали с призывом избрать осла в члены городского совета. Однако несмотря на все попытки ему было отказано. Власти заявили, что это поведение оскорбляет оппозиционную партию и должно быть прекращено.
Вопрос. А если бы его избрали, как бы он подписывал резолюции? А?
8-)
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§ drakon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17946
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Лилия! Как только я найду способ вас разблокировать

Утром - разблокируют.Когда рабочий день - начнётся... :lol:
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* maxsaf
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
. А если бы его избрали, как бы он подписывал резолюции?

А разве остальным ослам это как то мешает? ))
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* maxsaf
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
покрасил кобылу в розовый цвет. Спрашивается, зачем!?

Может быть ему кто-то сказал, что розовых единорогов не существует? ))
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* maxsaf
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Третья новость в вашей шифровке получена. Но пока не расшифрована. Ждемсс...

А где моя шифровка? ))
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