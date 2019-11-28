Цитата: Сталкер:

Поэтому я категорически против любого сотрудничества государства с религией

Я примерно то же самое и сказал, своими словами ))

Скажите, как юрист атеисту, я уже на "статью" наговорил? Я просто в этой теме иногда берегов не вижу