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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Поэтому я категорически против любого сотрудничества государства с религией

Я примерно то же самое и сказал, своими словами ))
Скажите, как юрист атеисту, я уже на "статью" наговорил? Я просто в этой теме иногда берегов не вижу 8-)
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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дабы не упрекнули в резкости суждений, перед их изложением следует указывать о том, что резким в суждениях быть не собираешься! Из инструкции по демагогии :lol:
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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
я уже на "статью" наговорил?

Чувства верующих тема скользкая. И такая очень липкая.
Можно воспользоваться вторым золотым правилом демагогии - избегая острых углов в своих суждениях, утверждения надо преподносить в форме вопросов или риторических вопросов! 8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
утверждения надо преподносить в форме вопросов или риторических вопросов!

Понял.))
Какого фига религия так сильно влезла в дела светского государства?
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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
религия так сильно влезла в дела светского государства?

Или так: какого фига светское государство так сильно демонстрирует свой религиозный фанатизм?
Видите, никого не оскорбили, а лишь так аккуратно поинтересовались)))) Вопрошайте, сколько хотите, мозг пытливый просто - вопросами даже на одну статью наговорить сложно))))

[Исправлено: Сталкер, 28.11.2019 - 00:44]
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