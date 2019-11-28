Coopidon Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 301

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:39 Ещё одна новость.

Ктото недавно говорил, что....

В Эквадоре одному из баллотирующихся желающих в члены городского совета было отказано в участии в выборах. И этим желающим стал осел. Однако вскоре власти решили, что такой жест был оскорбителен для партии оппозиции. Несмотря на тот факт, что баллотирующимся кандидатом был осел — поклонников у него набралось немало.В конце года порядка сотни человек собрались для шествования по городу в сопровождении своего кумира — «господина Ослика». Фанаты осла организовали яркую предвыборную кампанию. Они выступали с призывом избрать осла в члены городского совета. Однако несмотря на все попытки ему было отказано. Власти заявили, что это поведение оскорбляет оппозиционную партию и должно быть прекращено.

Вопрос. А если бы его избрали, как бы он подписывал резолюции? А?

