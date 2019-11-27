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Куратор темы: yudjin
* drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17943
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да ты не как к Канаду переехал,

Цитата:
alex_60:
а дорога в лесу.

Алекс, у вас в лесу, все
дороги с бордюрами?...
:lol: :oops:
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§ alex_60
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
у вас в лесу, все дороги с бордюрами?...


нет, у нас не принято в лесу с бордюрами.
у нас и в городе без бордюров.
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6239
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.11.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для сравнения. Хаотично кронированные клены и тополя напротив дворца пионеров в апреле и сейчас...
добавило ли это эстетического вида?
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* drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17943
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас и в городе без бордюров.

А куда гранитные, подевались?... :lol: :oops:
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* drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17943
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
путаешь. это не деревья вдоль дороги,

Алекс, вот ещё одна улица.Harburger Strasse,

называется.Она ведёт на Гамбург.
На этой заправке, слева,я заправляюсь... :lol: :oops:
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§ alex_60
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На этой заправке, слева,я заправляюсь

Ты им, скажи, дерево то засохло,
Может на заправку упасть.
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* drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17943
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты им, скажи, дерево то засохло,

Листья засохли, а не дерево.
Фото октябрь 2018 года... :lol: :oops: :-x
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6239
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.11.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжаю собирать набдлюдизмы за кронированием.
Обещания проводить индивидуальный подход к каждому дереву специалистом в составе пилящего подрядчика не всегда совпало с тем, что увидел. Яркий пример:
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6239
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.11.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и обещания закрашивать свежие спилы краской данные начальником ЖКХ Тарасовым:
"Алексей Тарасов заверил, что срезы будут сразу обрабатываться масляной краской. Но на разных участках работ горожане могли видеть, что это требование не всегда безукоризненно выполнялось. - Факты, когда замазка проводилась на следующий день, связаны прежде всего с субъективными причинами, - поделился Алексей Тарасов. - Иногда рабочие просто не укладывались в график. Но на следующий день они обязательно доделывают свою работу. Вы можете сегодня увидеть незамазанные спилы, но все они прошлогодние."

10 апреля обнаруживаю на улице Победы и в Парке Победы оболваненные не один день назад тополя, вокруг которых уже убрано.




После опубликования в НГ, спилы замазали.
Фото от 27 апреля:
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