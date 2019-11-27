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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хороший обзор,но желтые этикетки тоже есть.
виски прокис наверное,смотрю уценили.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17943
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лилли, смотри осторожней.
в 17 часов, уже - темно.
Вокруг беженцы - шастают.
Как бы чё - не получилось... :lol: :-o
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вокруг беженцы - шастают. Как бы чё - не получилось...

Не сглазьте :lol:
Они узнали - попрятались ))

[Исправлено: maxsaf, 27.11.2019 - 13:17]
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 561
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.11.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: maxsaf, 27.11.2019 - 13:42]
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4456
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.11.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
виски прокис наверное,смотрю уценили

Шура,вы ценитель виски?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
ценитель виски

Только который дорогой и марка говорит сама за себя.
Ощущаешь себя истинным ценителем.

[Исправлено: alex_60, 27.11.2019 - 20:47]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне и коньяк дорогой нравится, Ремю Мартин особенно.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повтор

[Исправлено: alex_60, 27.11.2019 - 20:44]
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 561
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.11.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ощущаешь себя истинным ценителем.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Крутая реклама виски Чивас Ригал.
Интересно они о ней знают?
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4456
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.11.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я виски не научилась понимать.
Разве что 50/50 виски+Егермейстер+ лёд-тогда вкусно :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17943
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Разве что 50/50 виски+Егермейстер+ лёд-тогда вкусно

Лилли, тащи виски,который на фотке,

Егермайстер - есть, даже стаканчики.
Лёд тоже найдём... :lol: :oops:
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