yudjin Костанай кронированный. Ветка о ветках. #24





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6240

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:15 Как и обещания закрашивать свежие спилы краской данные начальником ЖКХ Тарасовым:

"Алексей Тарасов заверил, что срезы будут сразу обрабатываться масляной краской. Но на разных участках работ горожане могли видеть, что это требование не всегда безукоризненно выполнялось. - Факты, когда замазка проводилась на следующий день, связаны прежде всего с субъективными причинами, - поделился Алексей Тарасов. - Иногда рабочие просто не укладывались в график. Но на следующий день они обязательно доделывают свою работу. Вы можете сегодня увидеть незамазанные спилы, но все они прошлогодние."



10 апреля обнаруживаю на улице Победы и в Парке Победы оболваненные не один день назад тополя, вокруг которых уже убрано.









После опубликования в НГ, спилы замазали.

Фото от 27 апреля:

