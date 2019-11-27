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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Канаде исторически так сложилось, что религия и государство переплетены достаточно глубоко, даже больше чем на всем постсоветском пространстве, что собственно понятно и в то же время не может не вызывать озабоченность. Здесь есть сообщества, занимающиеся противодействием их взаимному проникновению. Скажу лишь, что в КЗ я ни в чем подобном не состоял ;-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Предложите достойную замену,если можно, не золотого тельца.

Начать хотя бы с образования. Это ключевой момент. В Советском Союзе как вы знаете, можно было получить достойное высшее образование, причем еще и стипендию платили. В США не так давно один из кандидатов тоже обмолвился о всеобщем бесплатном высшем образовании. Не спорю, все это непросто, но в конечном итоге даст свои дивиденды.
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* Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 27.11.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
с образования

Пройденный при СССР этап. Несмотря на большой % граждан с высшим образованием - очереди к знахарям. На выступление Кашпировского и Чумака - давки, очереди паломников. И предположение "даст" как то не впечатляет.
Камни по -прежнему на месте
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну первую беду никто не отменял )). Я больше чем уверен, что среди этих паломников процент грамотных и образованных был не особо высок. Посмотрите, кто сейчас в давках в церковь или мечеть: в основном малограмотная часть населения. Я кстати, особой разницы не вижу между теми кашпировскими, и этими.
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 27.11.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, не пойму я, чего вы спорите!?
Каждый человек верит.
Одни верят, что бога-нет, другие, что Бог-есть.
И то, и другое- недоказуемо!
Пересчитывать будете?
:-o
Цитата:
maxsaf:
Посмотрите, кто сейчас в давках в церковь или мечеть: в основном малограмотная часть населения. Я кстати, особой разницы не вижу между теми кашпировскими, и этими.

Вы не поверите.
На моих глазах столько народу стало верующими!
А ведь у некоторых, по два высших образования!
Внезапно...
:-x
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
стало верующими!

А как вы это проверяете? Просто поход раз в год на общую модную тусовку не имеет ничего общего с верой.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Ой, не пойму я, чего вы спорите!?

Спор сейчас не о самой религии, а о симбиозе с светским государством. Немного разные темы.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
по два высших образования!

А давайте проведем исследование среди форумчан. Уверен, что процент верующих среди образованных будет ниже.
Начнем с меня. Образование высшее, инженер программист, увлекался химией и физикой. Неверующий.
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 27.11.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как вы это проверяете? Просто поход раз в год на общую модную тусовку не имеет ничего общего с верой.

Если они говорят что в .... день они регулярно ходят, я им верю.
Если они говорят, что им нельзя, потому что у них .... пост, я им тоже верю.
Проверять мне смысла нету, я им верю на слово.
И говоря про модную тусовку...я, не совсем понял. Вы про что?
:-x
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Если они говорят что в .... день они регулярно ходят

Про эту тусовку
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4456
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.11.19 - 22:01
Комментарий проходит проверку.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
я им верю на слово.

А я - нет.
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 27.11.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А давайте проведем исследование среди форумчан.

А давайте, не будем.
Я в этом не вижу смысла. Да и времена воинствующего атеизма кажется прошли?
Рс Если интересно, маякните в личку. Я вам коротенько поясню.
8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я в этом не вижу смысла

А я вижу.
Цитата:
Coopidon:
Да и времена воинствующего атеизма кажется прошли?

Самое интересное - еще впереди.
Цитата:
Coopidon:
Если интересно

Не интересно
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* Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 27.11.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
малограмотная часть населения

Включая первых руководителей государств ? Смелое и ничем не подтвержденное утверждение
Цитата:
maxsaf:
А как вы это проверяете?

В окопах нет атеистов
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