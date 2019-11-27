Цитата: maxsaf:

А как вы это проверяете? Просто поход раз в год на общую модную тусовку не имеет ничего общего с верой.

Если они говорят что в .... день они регулярно ходят, я им верю.

Если они говорят, что им нельзя, потому что у них .... пост, я им тоже верю.

Проверять мне смысла нету, я им верю на слово.

И говоря про модную тусовку...я, не совсем понял. Вы про что?

