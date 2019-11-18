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≡ "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37373
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встречу с журналистами рудненский градоначальник Бахытжан Гаязов не пришёл. Зато вместо него в зале совещаний собрались все его заместители, руководитель аппарата акима, руководитель отдела внутренней политики и секретарь городского маслихата. Беседа с ними растянулась на 2,5 часа.
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Опять будете говорить что 100 процентов в Рудном против ?)

В принципе неважно, что я скажу и как кто голосует в опросниках, так как вся команда, допустившая в акимате Рудного дичайшие коррупционные схемы, по каким причинам допустила - это вообще неважно, должна вылететь от туда с треском и всё. И желательно вылететь в места не столь отдалённые.

А вообще, да - буду говорить, где-то около 90% против него))) То есть примерно столько же и проголосует против коррупции))) Остальные 10% тоже скажут - т-аааа-ак надо подумать, зачем сразу так рубить топором и голосовать "за"?)))))

Цитата:
maxsaf:
Сталкера - в депутаты! Срочно!

Чур меня! Чур!
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§ maxsaf
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Чур меня! Чур!

Было бы очень круто - все подняли руку, а Сталкер - нет. А то слишком уж все как-то единогласно. :lol:
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§ abaika95
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сталкера - в депутаты! Срочно!/



Лет через 15-20 не удивлюсь если Сталкер будет там восседать)



Цитата-/так как вся команда, допустившая в акимате Рудного дичайшие коррупционные схемы, по каким причинам допустила - это вообще неважно, должна вылететь от туда с треском и всё.//


Тут спорить не буду,должен быть разбор полетов)
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.11.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Меня каждый день ругают, вон блогеры терроризируют" - аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


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Сообщений: 292
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.11.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В тексте статье "НГ" указано -

//- Конечно, мы в курсе, - ответил руководитель аппарата акима Рудного Азамат ИСКАКОВ. - Понятно, что идёт какой-то информационный вброс. Понятно, что вызвало подобное реагирование - ситуация с очисткой дорог. Но Бахытжан Темирович работает на государственной службе больше 18 лет. Если посмотреть на его послужной список, то он в основном хозяйственник. Есть несколько типов руководителей, я считаю, что Бахытжан Темирович человек дела. Если какие-то возникают вопросы по этой петиции лично к нему, то он готов ответить на все вопросы. Я не думаю, что это проблема. Бахытжан Темирович готов разговаривать с людьми//.

Видео со 2-ой минуты по 3-ью с этой встречи. Какое имя дважды называет руководитель аппарата акима Азамат ИСКАКОВ - БАУРЖАН или БАХЫТЖАН?
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§ kbkz1980
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4450
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.11.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Люди на приём записались,пришли на встречу решать свои вопросы.
А вы опять в кустах вещаете,теперь вопрос важный для вас Бауржан или Бахытжан.
Ну да,заняться точно нечем.
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.11.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну да,заняться точно нечем.

Там не о приёме речь. Там о встрече с журналистами. Вы встречи путаете.
А я, кстати, уже писал - у меня нет вопросов, ни одного, какие можно было бы решать на приёме. У кого есть такие - welcome...

И да, вопрос в контексте того, что говорил руководитель аппарата акима, о том, как часто его шеф работает, почти на работе сгорает, предполагает, что общается руководитель аппарата со своим шефом достаточно часто.

Видимо так часто, что даже имя его путает - то ли Бауржан он, то ли Бахытжан)))))) Поди разбери))))) А вообще Вам всё неважно, уже давно понял. С приёмом можете больше меня не донимать - не о чем мне там с ними беседы беседовать, не о чем. Понимаете это: что не о чем?!)))) Кому есть - кто мешает то? Вперёд - на приём!)))))
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§ kbkz1980
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4450
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.11.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
кстати, уже писал - у меня нет вопросов, ни одного, какие можно было бы решать на приёме


Цитата:
Сталкер:
не о чем мне там с ними беседы беседовать, не о чем

Выходит у вас просто личная неприязнь.
Ну тогда и не стройте из себя Робин гуда.
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.11.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
kbkz1980

А вообще, что понимаете то под "из-за кустов"? Действия в информационном пространстве, публичные действия - это "из-за кустов" что ли?!))) Ну если так, то у нас явно разное понимание этого.
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.11.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Выходит у вас просто личная неприязнь.

С чего такой вывод про "личную неприязнь"? Я с ним вообще лично не знаком. И знакомиться вот не хочу, если у меня нет такого желания - причём здесь неприязнь? Мало ли кто меня куда приглашает, вот, напрмер, три месяца назад на встречу познакомиться пригласил начальник областного департамента антикорра. Работаю... Официально работаю, веду переписку официальную со всеми - не отказываюсь, а по встречам вообще крайне редко хожу. И уж тем более от встречи с акимом Рудном воздержусь - по чисто принципиальным соображениям, а не по каким-то личным... Какое тут личное? Тут давно публичное уже))))
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§ Сталкер
Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -...
Сталкер


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Сообщений: 292
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.11.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого свой стиль и методы работы. У меня вот такие - официальная переписка. Это, пожалуйста, без проблем, хоть с кем - электронная почта, портал. В своём праве, выбрать без навязывания форму контактов. С кем-то вот точно встречи невозможны. Недавно, свежий пример, звонил старший прокурор управления Службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры))))) Тоже пригласили к ним заехать на огонёк...)))) И что? Всё бросить и полететь встречаться? Делать что ли нечего и средства девать некуда?)))) А тут Вы всё про приём у акима... О чём говорить то? Как так допустил он - колесо, подстанция, мусор и т.д. и т.п.? Мне заняться что ли нечем?)))))
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§ kbkz1980
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4450
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.11.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я своё мнение высказала-затёрли.
Более я не дам повод для вашего пиара.
Удачи.
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§ alex_60
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6194
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять ссылки на свою страницу в ОК.

[Исправлено: alex_60, 27.11.2019 - 19:01]
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