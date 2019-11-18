Сталкер Re: "В Рудном не живёт, в отставку не собирается" -... #141





(Полноправные пользователи) Сообщений: 292

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:47 Цитата: kbkz1980:

Ну да,заняться точно нечем.

Там не о приёме речь. Там о встрече с журналистами. Вы встречи путаете.

А я, кстати, уже писал - у меня нет вопросов, ни одного, какие можно было бы решать на приёме. У кого есть такие - welcome...



И да, вопрос в контексте того, что говорил руководитель аппарата акима, о том, как часто его шеф работает, почти на работе сгорает, предполагает, что общается руководитель аппарата со своим шефом достаточно часто.



Видимо так часто, что даже имя его путает - то ли Бауржан он, то ли Бахытжан)))))) Поди разбери))))) А вообще Вам всё неважно, уже давно понял. С приёмом можете больше меня не донимать - не о чем мне там с ними беседы беседовать, не о чем. Понимаете это: что не о чем?!)))) Кому есть - кто мешает то? Вперёд - на приём!)))))