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≡ Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37373
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внуки Владимира Федосеева пришли вместе с ним во фронт-офис департамента полиции Костанайской области, чтобы поблагодарить участкового инспектора Кайрата Шалгинбаева, который задержал одного из подозреваемых.
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§ maxsaf
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
задержан по горячим следам.

Шутку оценил :lol:
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§ Kairat stayer
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Может ваще, полицейским ботинки - не выдавать?...


Нее, вот этому по второй версии новые необходимы. Хорошо, что догнал, если одевал бы ботинки, тогда мог и не догнать. Думаю, что по ихнему согласованному совместному плану, он с поличным в момент передачи денег должен был задержать злоумышленника, ещё в квартире. В данном случае, пошло не так как хотелось бы, по большому счёту ещё одного сотрудника надо было брать с собой, желательно в гражданской форме одежды и устроить засаду.
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§ drakon
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17938
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
желательно в гражданской форме одежды и устроить засаду.

Мне интересно, а СОБР или ОМОН, в КОстанае,
тоже ботинки - снимает,когда в квартиру-
заходят?... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6194
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
СОБР или ОМОН, в КОстанае, тоже ботинки - снимает,когда в квартиру- заходят?.


конечно тапочки одевают, руки моют, потом ужинают.
а то ты еще скажешь что они в ботинках спят с женой.
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§ Kairat stayer
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ботинки


Чёта за башмаки много вопросов задаёте, с какой целью интересуетесь? В данном случае вежливый участковый снял ботинки, не в США находимся-же, там по квартире ходят в обуви. Хотя с согласия хозяев квартиры мог быть обутым. Видать конкретно в обуви или без обуви должен был задерживать, не учтено было, возможно также не было предусмотрено совместным планом по задержанию мошенника, об этом моменте выше указал-же.

Цитата:
Kairat stayer:
Думаю, что по ихнему согласованному совместному плану, он с поличным в момент передачи денег должен был задержать злоумышленника, ещё в квартире.
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§ kbkz1980
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4450
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.11.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!
2 раза сталкивалась с работой участкового-низкий поклон!
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§ лимон
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.11.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
если одевал бы ботинки

Цитата:
alex_60:
конечно тапочки одевают


зануда "on" надел ботинки, тапочки надел "off" зануда

:lol:

Цитата:
Kairat stayer:
В данном случае вежливый участковый снял ботинки

вот тут то смекалка не смекальная, мошенник увидел обувь другого размера в прихожке и сквозанул
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§ Kairat stayer
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
вот тут то смекалка не смекальная, мошенник увидел обувь другого размера в прихожке и сквозанул


Нет в заметке указано, что дед с мошенником долго разговаривали, поэтому участковый решил выйти и убедиться, что все в порядке. Тогда злоумышленник оттолкнул пенсионера и начал убегать.
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§ лимон
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.11.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
поэтому участковый решил выйти и убедиться, что все в порядке


-всё в порядке?
-да, всё нормально
-тогда я в комнате
;-)

кроме шуток, участковый молодец
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§ kbkz1980
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4450
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.11.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчины,вам не надоело мусолить тему обуви.
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§ Kairat stayer
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
-всё в порядке? -да, всё нормально -тогда я в комнате


Возможно дед должен был какой-то сигнал подать. Цитата:
лимон:
кроме шуток, участковый молодец


Если бы у него была специально обученная собака, тогда можно было спустить его на мошенника и не спеша обувшись выйти из квартиры и задержать. На мой взгляд, отдельные недостатки им допущены, но в целом молодец конечно, надеюсь впредь будет действовать безупречно.
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§ drakon
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17938
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
2 раза сталкивалась с работой участкового-

Цитата:
kbkz1980:
не надоело мусолить тему обуви.

Лилли и оба раза участковый,
без ботинок был?... :lol: :oops:
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