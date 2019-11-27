Цитата: maxsaf: Надо солдатам давать тогда звание и сан

Всем не нужно, а православные священники в РФ есть практически в каждой части. Кстати, насчет "камня на камне" - в ВС Канады есть штатные капелланы. Вот Вам еще один фронт, рядом Поскольку Вы указали - "особенно в Канаде" - значит Вы наверняка уже ведете борьбу с этим "симбиозом" Вашего государства и религии? Как успехи, расскажете?

Цитата: maxsaf: И надо же солдату, взявшему на себя грех убийства

Цитата: maxsaf: я считаю

А я считаю, что прежде чем высказываться о предмете - нужно его изучить. У Вас, мягко говоря - очень поверхностное знание о религии (в данном случае - о православном христианстве), судя по фразе выше.