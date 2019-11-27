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≡ Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37371
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внуки Владимира Федосеева пришли вместе с ним во фронт-офис департамента полиции Костанайской области, чтобы поблагодарить участкового инспектора Кайрата Шалгинбаева, который задержал одного из подозреваемых.
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§ maxsaf
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
задержан по горячим следам.

Шутку оценил :lol:
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§ Kairat stayer
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Может ваще, полицейским ботинки - не выдавать?...


Нее, вот этому по второй версии новые необходимы. Хорошо, что догнал, если одевал бы ботинки, тогда мог и не догнать. Думаю, что по ихнему согласованному совместному плану, он с поличным в момент передачи денег должен был задержать злоумышленника, ещё в квартире. В данном случае, пошло не так как хотелось бы, по большому счёту ещё одного сотрудника надо было брать с собой, желательно в гражданской форме одежды и устроить засаду.
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* drakon
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17937
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
желательно в гражданской форме одежды и устроить засаду.

Мне интересно, а СОБР или ОМОН, в КОстанае,
тоже ботинки - снимает,когда в квартиру-
заходят?... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
СОБР или ОМОН, в КОстанае, тоже ботинки - снимает,когда в квартиру- заходят?.


конечно тапочки одевают, руки моют, потом ужинают.
а то ты еще скажешь что они в ботинках спят с женой.
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