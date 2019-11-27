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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так почему не использовать религию, вот именно, как самый простой способ

Потому что дурдом же ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Абайкой повеяло

Да, и у Абайки бывает просветление :lol:
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* Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 27.11.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
другие способы

В которых так же целью будут молочные реки с кисельными берегами. Но кто то их должен защищать.
А вот границы этой защиты и должно определить государство. И желательно сделать это так, чтобы защитник делал это добровольно , а уж "за Бога,цая и Отечество " или "за Родину , за Сталина" - зависит от формы существующего строя
И,к слову, убившие при защите Отечества на 3 года отлучались от исповеди
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Храм возле здания министерства обороны и храм министерства обороны - совершенно разные вещи. Для сравнения, секта пастфариан возле здания акимата и храм Лапшевного Бога Акимата Кустанайской области. Чуете разницу? :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1523
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ха, ну тебе уже отвечали про это. население в штатах больше чем в России, соответственно и дорог должно быть больше. при равной площади заселенных территорий. аксиома.


Ладно, уважу тебя, протяженность дорог конечно важно, но осуществим предновогоднее снижение количества времени, это-же не просроченные продукты в Европах и.т.д. Тем более ранее просил ввести коррективы в расчёты, так не более 2800 лет нужно чтобы догнать, а 2000. Не чёта всё равно многовато, с учётом количества населения, более двух раз меньше 1400 лет, самый раз.
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* Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 27.11.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дурдом, я считаю.

Пытаться очернить то, что существует дольше любого существующего государственного строя. Право на своё существование оно подтвердило жизнеспособностью
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
И желательно сделать это так, чтобы защитник делал это добровольно

То есть про контрактников вы не слыхали?
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* Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 27.11.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
про контрактников

А они идут на это по принуждению ?
Такого не слышал
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Пытаться очернить то, что существует дольше любого существующего государственного строя.

Религия трансформировалась из одной в другую, постоянный процесс. Как и государства собственно. Аргумент так себе.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
А они идут на это по принуждению ? Такого не слышал

Дык люди на работу ходят по принуждению, жизнь заставляет. ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Право на своё существование оно подтвердило жизнеспособностью

Ну пусть себе существует. В книжках например. Где остальным сказкам и место. Ну или где-то еще, но не в симбиозе со светским государством.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Неужели, дошло?


Не переживайте пожалуйста, благодаря Александру и его просьбе, с пониманием отнёсся к нему и уменьшил до 1400 лет.
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* Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.11.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Не сомневайтесь, я выражаю свое недовольство союзом религии и светского государства при любом удобном поводе. Особенно в Канаде.

Я, честно, очень хочу Вам верить, но было бы намного легче это делать, если бы Вы поделились какими-то фактами ;-) И Вы не считаете - как-то характерно-показательно, что применительно к РФ Вы используете грозное "камня на камне не оставлю" (что само по себе спорно), а применительно к месту проживания - "выражаю свое недовольство"?
Не сдерживайте себя нигде и ни в чем!;-)
Как успехи-то в камнедробительной деятельности в Канаде, похвастайте? Это же ближе и актуальнее для Вас, чем постройка храм в Москве, разве нет?
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* Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


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Сообщений: 103
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 27.11.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
но не

Предложите достойную замену,если можно, не золотого тельца. А пока камни на месте и даже не шатаются
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* Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.11.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Надо солдатам давать тогда звание и сан

Всем не нужно, а православные священники в РФ есть практически в каждой части. Кстати, насчет "камня на камне" - в ВС Канады есть штатные капелланы. Вот Вам еще один фронт, рядом ;-) Поскольку Вы указали - "особенно в Канаде" - значит Вы наверняка уже ведете борьбу с этим "симбиозом" Вашего государства и религии? Как успехи, расскажете?
Цитата:
maxsaf: И надо же солдату, взявшему на себя грех убийства

Цитата:
maxsaf: я считаю

А я считаю, что прежде чем высказываться о предмете - нужно его изучить. У Вас, мягко говоря - очень поверхностное знание о религии (в данном случае - о православном христианстве), судя по фразе выше.
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