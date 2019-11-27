Kairat stayer Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1523

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:59 Цитата: drakon:

Может ваще, полицейским ботинки - не выдавать?...



Нее, вот этому по второй версии новые необходимы. Хорошо, что догнал, если одевал бы ботинки, тогда мог и не догнать. Думаю, что по ихнему согласованному совместному плану, он с поличным в момент передачи денег должен был задержать злоумышленника, ещё в квартире. В данном случае, пошло не так как хотелось бы, по большому счёту ещё одного сотрудника надо было брать с собой, желательно в гражданской форме одежды и устроить засаду.