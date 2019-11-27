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≡ Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37371
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внуки Владимира Федосеева пришли вместе с ним во фронт-офис департамента полиции Костанайской области, чтобы поблагодарить участкового инспектора Кайрата Шалгинбаева, который задержал одного из подозреваемых.
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* Сабыр
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже что план задержания был неудачным :lol: раз бегал в носках по двору
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§ сайлау курманов
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3282
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.11.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У старого видимо денег куры не клюют, что раздает каждому встречному и заставляет бегать в носках ловить всяких проходимцов
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§ midzhe
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 27.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во дед даёт! 680 !
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§ лимон
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.11.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
доверчивость 80lvl, почему бы не перезвонить если плохо слышно раз речь идёт о такой сумме
мошенники явно из числа знакомых
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§ alex_60
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про карточку недавно читал.
женщина оставляет карточку в банкомате и уходит.
следующий за ней кричит вдогонку, карточку забыли.
она я не буду вытаскивать , вы сами вытаскивайте.
упорно не хочет доставать и убегает.
за углом два типа наблюдают.
и если человек достает карту, подходят и начинается развод.
на карте денег было много, ничего не осталось,
твои отпечатки на карте, ты последний ее держал.
деньги давай.
ну как раньше с кошельком разводили.
времена менятся, технологии те же.
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§ Vit
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8603
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.11.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда страшно от всяких мыслей. Интереснно какие мы/я будем в старости? Видел бабульку в цоне, сидела плакала, потеряла пенсионную книжку, удостоверение и не может получить пенсию. Сотрудники спрашивают её, у вас есть дети или кто нибудь, вы только через месяц получите уд идите домой не ждите тут. Она, одна я. Люди подходят кто тыщу, кто две. На вид не бомжовая, нормальная одетая, просто старенькая. :-(
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§ Матвей Запупыркин
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 27.11.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
мошенники явно из числа знакомых

ЯСЕН ПЕНЬ.. кто то их проконсультировал и навёл...а полиционер молодец...
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§ Матвей Запупыркин
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 27.11.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и если человек достает карту, подходят и начинается развод. на карте денег было много

для ЛОХов !!! В БАНКОМАТАХ СТОИТ КАМЕРА..и УВД легко просмотрит ситуацию...и транзакции по карте...если вызвать полицию самим..они сдуются... 8-)
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§ Vit
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8603
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.11.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
Ну это понятно. Так на то и расчитанно что б нахрапом взять жертву, до полиции Женщина не просто оставляет карту, но и купюру в ячейке. Жертва заберёт. Ну и потом понеслось развод.....
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§ директор пляжа
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше Похоже на инсценировку в ток шоу давай поженимся. В целях повышения авторитета!
Ну а если все правда и будет суд, то браво Старлею конечно)
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* drakon
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17937
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, зачем Участковый, ботинки - снял?... :lol: ;-)
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§ Kairat stayer
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Странно, зачем Участковый, ботинки - снял?...


Ничего странного, скорее всего, чтобы не терять драгоценное время или протекторы подошвы износились, по участку-же постоянно ходит. Возможно денежную премию ему дадут, тогда новые ботинки купит. Главное проявил смекалку, составил план и согласовал с пенсионером, в конечном результате мошенник был задержан по горячим следам.
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§ maxsaf
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне тоже одно время звонили мошенники, предлагали мой компьютер "почистить" и "интернет сделать более защищенным". Дети со смеху по полу катаются, когда я с этими "хакерами" общаюсь 8-) . Что-то перестали звонить :lol:
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* drakon
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17937
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в конечном результате мошенник был задержан по горячим следам.

Может ваще, полицейским ботинки - не выдавать?... :lol: :oops: :-o
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