alex_60 Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6192

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:02 про карточку недавно читал.

женщина оставляет карточку в банкомате и уходит.

следующий за ней кричит вдогонку, карточку забыли.

она я не буду вытаскивать , вы сами вытаскивайте.

упорно не хочет доставать и убегает.

за углом два типа наблюдают.

и если человек достает карту, подходят и начинается развод.

на карте денег было много, ничего не осталось,

твои отпечатки на карте, ты последний ее держал.

деньги давай.

ну как раньше с кошельком разводили.

времена менятся, технологии те же.