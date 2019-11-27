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§ NG.kz
Открытый колодец, полный воды, в микрорайоне Аэропорт в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37371
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео открытого колодца, который находится на улице им. Доктора Герасимова в микрорайоне Аэропорт, прислал "НГ" пользователь нашего сайта Иван.
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§ alex_60
Re: Открытый колодец, полный воды, в микрорайоне Аэропорт в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
открытый- да, полный -нет.
парит,тепленькая водичка значит.
ясно кто будет закрывать.
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§ лимон
Re: Открытый колодец, полный воды, в микрорайоне Аэропорт в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.11.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кроме НГ, пользователь сайта Иван, о открытом колодце куда-нибудь ещё сообщил?
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§ Тимур Гафуров
Открытый колодец, полный воды, в микрорайоне Аэропорт в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 473
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 27.11.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", колодец находится на балансе этого предприятия. Сегодня установят дорожный знак и после будет произведена заменена люка.



[Исправлено: Тимур Гафуров, 27.11.2019 - 15:05]
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